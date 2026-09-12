Motion Assist su Android 17: come attivarlo contro il mal d’auto

Chi possiede uno smartphone aggiornato ad Android 17 può iniziare a cercare Motion Assist, la funzione annunciata da Google martedì e che sta arrivando sui dispositivi in modo graduale, un po’ alla volta. Si tratta di quella novità pensata per chi soffre il mal d’auto, con forme colorate che si muovono ai bordi dello schermo seguendo gli spostamenti del telefono. L’obiettivo dichiarato è aiutare a ridurre la sensazione di nausea quando si legge o si guarda qualcosa su un veicolo in movimento.

Il punto è che la distribuzione non è ancora estesa a tutti, quindi vale la pena capire come verificare se la funzione è già disponibile sul proprio dispositivo oppure no. La strada più rapida passa dalla barra di ricerca dell’app Impostazioni, dove basta digitare motion assist e vedere se compare qualcosa.

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Dove si trova Motion Assist nelle impostazioni

Chi preferisce il percorso completo può seguire questo ordine: app Impostazioni, poi la voce Google, quindi la scheda con tutti i servizi, sezione sicurezza personale e del dispositivo, e infine Motion assist. La trovate lì accanto a Protezione avanzata e alla protezione antifurto, il che non è casuale visto che la funzione fa parte dei Google Play Services e non del sistema operativo vero e proprio.

Il menu delle preferenze permette di impostare l’avvio automatico quando il telefono rileva di trovarsi su un veicolo in movimento. Google però consiglia anche un’altra strada, ovvero aggiungere il riquadro dedicato alle Impostazioni rapide. In questo modo si può attivare e disattivare la funzione manualmente da qualsiasi schermata, senza dover navigare nei menu ogni volta. Il riquadro si aggiunge direttamente da quella pagina oppure dalla solita schermata di modifica, sotto la categoria delle app di sistema. Quando Motion Assist è in funzione compare inoltre una notifica di sistema che consente di spegnere tutto con un tocco.

Colori, forme e opzioni di personalizzazione

Il menu di personalizzazione offre più margine di quanto ci si potrebbe aspettare da una funzione così specifica. Il colore si può lasciare in base al tema di sistema oppure scegliere tra rosso, giallo, verde e blu. La forma prevede quattro opzioni, ovvero cerchio, quadrato, pentagono e rombo. C’è poi un cursore per regolare l’opacità, utile per rendere le figure più o meno invadenti a seconda di quanto disturbano la lettura.

Interessante anche l’opzione di randomizzazione, che fa cambiare colore e forma ogni pochi secondi. Le figure in movimento si adattano ai movimenti del dispositivo e, secondo Google, possono contribuire a ridurre il senso di nausea durante gli spostamenti in auto, treno o autobus.

Un dettaglio riguarda la disposizione sullo schermo, che cambia in base al formato del dispositivo. Su Pixel 11 Pro Fold compaiono tre colonne di forme sul bordo sinistro e altrettante su quello destro, mentre nell’esempio mostrato da Google su uno smartphone tradizionale le colonne sono due per lato. Una differenza legata semplicemente allo spazio disponibile sui display più ampi dei pieghevoli.

Perché la funzione potrebbe non comparire

La distribuzione di Motion Assist è ancora limitata e non tutti la vedranno subito. La comparsa è legata alla versione 26.33.32 dei Google Play Services, ma c’è anche una componente lato server che decide chi riceve la novità e quando. Questo significa che avere l’aggiornamento installato non basta di per sé a garantire la comparsa della voce nelle impostazioni.

La conferma arriva dai test sul campo, dove su più dispositivi controllati la funzione risulta attiva soltanto su uno. Chi non la trova può quindi limitarsi ad aspettare che il rilascio proceda, controllando ogni tanto con la ricerca nelle impostazioni oppure verificando la versione dei Play Services installata sul proprio Android 17.