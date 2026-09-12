Garmin Forerunner, nuova beta 18.29 per quattro modelli

Chi possiede un Garmin Forerunner tra i modelli più recenti farà bene a controllare le notifiche dell’app, perché il ciclo di sviluppo del prossimo major update continua a macinare versioni in anteprima una dietro l’altra. A pochissimi giorni di distanza dall’ultima infornata, l’azienda ha infatti avviato la distribuzione di una nuova beta che tocca sia gli sportwatch di punta pensati per chi corre, sia i due modelli più accessibili della gamma. Nessuna funzione inedita all’orizzonte, sia chiaro, ma una serie di correzioni che vale la pena conoscere.

I protagonisti sono quattro: Forerunner 970 e Forerunner 570, arrivati sul mercato nel maggio 2025 come soluzioni top di gamma per i runner, insieme a Forerunner 70 e Forerunner 170, presentati invece nel maggio 2026 e collocati su una fascia di prezzo decisamente più abbordabile. Tutti stanno ricevendo lo stesso numero di versione, segno che i due filoni di sviluppo procedono ormai in parallelo.

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Sesta beta per Forerunner 970 e 570, tutta questione di bug

Per i due modelli di punta si tratta della sesta versione in anteprima del ciclo attuale. La versione 18.29 beta va a sostituire la precedente 18.27 beta, quella che aveva sistemato una quantità piuttosto generosa di problemi su entrambi gli orologi. Stavolta il changelog è molto più asciutto e non introduce nulla di nuovo dal punto di vista delle funzioni.

Le correzioni riguardano un paio di grattacapi legati alla modalità silenziosa, che a quanto pare non funzionava come avrebbe dovuto. Nello specifico, viene risolto il problema per cui gli avvisi vocali continuavano a suonare anche con la modalità silenziosa attiva, situazione parecchio fastidiosa per chi si allena in orari particolari o in contesti dove il silenzio è d’obbligo. Sistemato anche il caso in cui l’attivazione dell’avvio silenzioso per una sveglia poteva semplicemente non avere alcun effetto. A chiudere, la solita voce generica sulla risoluzione di altri problemi minori.

Terza beta della storia per i più economici Forerunner 70 e 170

Discorso simile per i due arrivi più freschi del catalogo. Garmin ha rilasciato la terza beta in assoluto per Forerunner 70 e Forerunner 170, quest’ultimo anche nella variante Music. Dopo aver allineato il numero di versione a quello dei fratelli maggiori, anche questi due modelli passano dalla 18.27 beta alla 18.29 beta.

Qui il changelog è ancora più corto rispetto alla tornata precedente, che invece era stata piuttosto ricca. Si parla della correzione del problema legato all’avvio silenzioso delle sveglie e, come sempre, di altri problemi minori. Una nota specifica riguarda soltanto Forerunner 170 Music, che riceve anche il fix per gli avvisi vocali che si ostinavano a suonare in modalità silenziosa.

Come installare l’aggiornamento o entrare nel programma beta

Per portare a bordo la nuova versione basta seguire le indicazioni delle notifiche che compaiono nell’app Garmin Connect oppure direttamente sull’orologio. Il rilascio però è graduale, quindi capita spesso di non vedere nulla per giorni. In quel caso ci sono due strade percorribili.

La prima è controllare a mano dallo smartwatch, entrando nel menu Impostazioni, poi nella pagina Sistema e infine nella sezione Aggiornamento Software. La seconda passa dal computer: si collega l’orologio via USB e si cercano le novità tramite Garmin Express, il software per PC dedicato.

Chi invece volesse iscriversi al programma di test deve fare login al proprio account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona dei dispositivi in alto a destra, scegliere l’orologio dal nome o dall’immagine, premere su Join Beta Software Program e accettare termini e condizioni. Fatto questo, dallo smartwatch si procede seguendo il percorso Sistema, Aggiornamento software, Verifica aggiornamenti e infine Installa ora.