Shark R3, mouse gaming ultraleggero al minimo storico su Amazon

Chi va a caccia di periferiche leggere senza svuotare il portafoglio ha un motivo per guardare ad Amazon, perché il mouse da gaming Shark R3 è scivolato al suo minimo storico grazie a uno sconto del 30% che porta il prezzo finale a 62,99 euro. Una cifra interessante per un prodotto che nasce con un’idea precisa in testa, cioè togliere peso e aggiungere reattività, senza costringere chi gioca a rinunciare alla solidità del corpo macchina.

Il punto di partenza è proprio la struttura. Il telaio è realizzato in lega di magnesio, materiale scelto per tenere insieme tre elementi che di solito litigano tra loro, ovvero peso contenuto, resistenza e una sensazione al tatto particolare, diversa dalla plastica a cui si è abituati. È il tipo di scelta che si nota subito quando il mouse viene sollevato, e che spiega perché il progetto venga presentato come ultraleggero e indirizzato a chi cerca movimenti rapidi e controllati.

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Sensore, DPI e precisione nel gaming competitivo

Sotto la scocca lavora un sensore PixArt 3395, con sensibilità massima che arriva a 26.000 DPI e sei livelli di regolazione selezionabili. Numeri che raccontano una versatilità concreta, perché la stessa periferica può essere spinta al massimo nelle partite più tirate oppure calibrata su valori più tranquilli per l’uso di tutti i giorni, dal lavoro d’ufficio alle attività creative dove serve mano ferma e precisione sui dettagli.

La parte relativa alla connettività è uno degli aspetti più curati. R3 mette a disposizione tre modalità di collegamento, cablata tramite USB-C, Bluetooth e wireless a 2,4 GHz. Nelle due modalità senza fili è inoltre possibile abbinare due dispositivi differenti, soluzione comoda per chi passa dal computer fisso al portatile senza voler ricollegare tutto ogni volta. Un dettaglio che sembra piccolo, ma nella pratica quotidiana cambia parecchio le abitudini.

Configurazione dal browser e polling a 8.000 Hz

Sul fronte software, la scelta è meno invasiva del solito. Il Cloud Driver consente di gestire le impostazioni direttamente dal browser, senza scaricare e installare programmi dedicati. Da lì si intervengono su DPI, polling rate, modalità competitiva, pulsanti personalizzati e macro, con la possibilità di adattare la periferica al proprio stile di gioco in pochi passaggi. Per chi detesta accumulare applicazioni di gestione sul desktop è una notizia più che gradita.

Il capitolo prestazioni wireless passa invece dalla tecnologia proprietaria HYPERSPEED WIRELESS, che raggiunge una frequenza di polling di 8.000 Hz. Tradotto in parole semplici, i dati viaggiano più rapidamente tra mouse e computer e il ritardo dei clic si riduce, aspetto che nel gaming competitivo pesa più di quanto si immagini. Chi gioca a titoli dove un decimo di secondo decide uno scontro sa bene quanto conti avere un input che risponde senza tentennamenti.

Messi insieme tutti i tasselli, il quadro è quello di una periferica pensata per un pubblico esigente ma proposta a un prezzo che, con lo sconto Amazon attivo, si colloca in una fascia decisamente più accessibile rispetto al listino. Il 30% in meno non è un ribasso simbolico, e il fatto che si tratti del valore più basso mai registrato per questo modello rende l’occasione più concreta rispetto alle solite promozioni ricorrenti.

Restano dunque i 62,99 euro come cifra da tenere a mente, insieme alla disponibilità immediata della promozione sulla pagina dedicata al prodotto.