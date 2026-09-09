Disney+ gratis 6 mesi con Plenitude: solo se cambi fornitore

Chi sta pensando di cambiare fornitore di luce o gas trova sul tavolo un incentivo diverso dal solito sconto in bolletta: Disney+ gratis per 6 mesi con Plenitude, riservato a chi attiva un contratto arrivando da un altro operatore. L’iniziativa, battezzata “Con Plenitude puoi vivere grandi storie”, parte dal 7 Settembre 2026 e resta valida fino al 15 Settembre 2026, salvo proroghe, quindi con una finestra piuttosto stretta.

L’operazione a premi è rivolta ai nuovi clienti luce e/o gas che siano persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate in Italia. Il punto chiave, quello che vale la pena leggere due volte, riguarda la modalità di attivazione: serve lo switch da altro fornitore. Chi sottoscrive un’offerta Plenitude senza il passaggio da un altro operatore resta fuori dal premio. Il regalo consiste in sei mesi di abbonamento a Disney+ Standard con Pubblicità, un valore indicato in 41,94 euro.

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Quali offerte danno diritto al premio e come si riceve il voucher

Sul fronte delle tariffe la scelta è ampia, perché va bene qualsiasi offerta Plenitude luce e gas destinata ai clienti residenziali. Restano escluse soltanto le offerte Placet e quelle dedicate ai soggetti vulnerabili. Anche i canali di sottoscrizione sono vari: sito web, telefono, negozi Flagship Eni Plenitude Store, Servizio Clienti Plenitude, siti dei partner comparatori, Plenitude Energy Store aderenti, Enilive Station aderenti, oppure il contatto da parte di uno dei partner autorizzati.

Un dettaglio tecnico che conta ai fini del premio: il contratto si considera davvero attivato solo quando arriva la lettera di accettazione della proposta e una volta scaduto il termine per il diritto di ripensamento. Da lì in avanti scattano i tempi di consegna. Entro 60 giorni dalla chiusura dell’operazione, quindi dal 15 Settembre 2026, il cliente riceve una email automatica da Plenitude con il voucher e l’indirizzo della pagina su cui attivare la promozione. Un premio per ogni partecipante, indipendentemente dal numero di offerte sottoscritte.

Come si riscatta il codice per i 6 mesi di Disney+

Il codice fa partire i sei mesi dal giorno in cui l’abbonamento viene attivato e resta legato all’account del beneficiario. Alla fine del periodo gratuito il rinnovo è automatico al prezzo di listino in vigore, attualmente 6,99 euro al mese, a meno che non venga esercitato il recesso prima della scadenza. Per il riscatto serve accedere al link ricevuto via email o SMS e inserire il codice di utilizzo indicato nel messaggio.

Poi si passa alla parte più familiare: creare un nuovo account Disney+ con un indirizzo email valido, oppure accedere con un account già esistente ma collegato a un abbonamento non più attivo, inserire i dati della carta di credito o di debito e accettare le condizioni generali. Il codice si usa una volta sola, entro il 31 Dicembre 2026, ed è riservato ai maggiorenni residenti in Italia, San Marino o Città del Vaticano. Chi ha già un abbonamento attivo collegato a un account non può utilizzarlo. Non è trasferibile, non si cumula con altre offerte, sconti o coupon, e durante i sei mesi non è possibile passare a un piano Disney+ di tipo diverso.

Cosa si trova sulla piattaforma con il piano Standard con Pubblicità

Il catalogo Disney+ raccoglie le produzioni Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e altro ancora. Dalla stagione 2025/2026, e fino alla 2029/2030, la piattaforma trasmette in diretta streaming in esclusiva anche in Italia tutte le partite della UEFA Women’s Champions League, senza costi aggiuntivi. Sempre sul versante sportivo, dal 7 Aprile 2026 sono arrivati in Italia i contenuti live e on demand di ESPN.

Il piano Standard con Pubblicità prevede streaming fino al Full HD con inserzioni pubblicitarie, audio fino a 5.1 e riproduzione su un massimo di due dispositivi contemporaneamente. Le pubblicità, come spiegato dalla stessa piattaforma, compaiono durante la riproduzione della gran parte di film e serie.