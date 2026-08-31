Severance 3, le prime foto dal set svelano una novità

Le prime foto dal set di Severance 3 sono arrivate, e raccontano parecchio di quello che succederà nei prossimi mesi. Le riprese della terza stagione della serie Apple TV sono ufficialmente partite, il quartier generale della Lumon è di nuovo circondato da camion e gru luci, e soprattutto il calendario dei lavori lascia intuire quanto tempo dovrà ancora passare prima di rivedere Mark e compagnia in ufficio. Le immagini mostrano la troupe al lavoro dentro e intorno a Bell Works, l’edificio che nella finzione presta il volto all’atrio e agli esterni della Lumon Industries.

Ben Stiller, creatore e produttore della serie, aveva già fatto sapere che la produzione era ripartita. Fino a ora però mancavano le prove visive, quel genere di scatti rubati che permettono di capire dove si stia girando davvero e con che ritmo. Adesso ci sono, e mostrano corridoi invasi da attrezzature tecniche, scenografie in allestimento e cartelli affissi all’ingresso principale per avvisare chi frequenta abitualmente l’edificio di quali aree siano temporaneamente chiuse. Perché Bell Works, va ricordato, non è un teatro di posa: è un complesso di uffici riconvertito, usato ogni giorno da centinaia di persone che con la Lumon non hanno nulla a che fare.

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Severance 3: Bell Works torna a essere la Lumon, con una novità curiosa

Il dettaglio più interessante riguarda proprio le tempistiche e i luoghi. Le riprese vere e proprie negli spazi principali di Bell Works si concentrano tra il 24 e il 28 agosto, ma il calendario si allunga fino all’11 settembre in una zona specifica dell’edificio, il campo da basket. Una parte della struttura che finora sullo schermo non si era praticamente mai vista.

Da qui parte la domanda che sta girando tra chi segue la serie: comparirà davvero un impianto sportivo nella nuova stagione di Scissione? Non è difficile immaginare il signor Milchick che propone ai dipendenti del piano scisso un’attività fuori dall’ordinario, qualcosa che spezzi la routine delle feste con i waffle e dei balli premio. Va detto anche che l’ipotesi più prosaica resta valida: la produzione potrebbe semplicemente aver preso in prestito quello spazio per usarlo come deposito, area tecnica o zona di servizio, senza girarci una sola inquadratura.

Quando arriverà la terza stagione

Con le riprese avviate, le finestre di uscita diventano un po’ meno nebulose. Gli scenari sulla tavola sono sostanzialmente due. Il più ottimista colloca il debutto della terza stagione nell’estate del 2027. Quello più realistico sposta tutto all’autunno del 2027, cioè esattamente tra un anno.

La differenza tra le due ipotesi non è banale per chi ha già dovuto aspettare tre anni tra la prima e la seconda stagione, ma il quadro è comunque più rassicurante rispetto al passato. Il set è montato, la macchina produttiva gira, e da questo momento in poi si tratta soprattutto di far passare i mesi. Prima le riprese, che occuperanno buona parte dell’estate e l’inizio dell’autunno. Poi la postproduzione, che su una serie come questa non è certo una formalità, tra montaggio, sonoro, correzione colore e quella cura maniacale per la simmetria e i toni freddi che è diventata la firma visiva del progetto.

Nel frattempo le foto dal set restano l’unico materiale concreto su cui ragionare. Nessuna trama anticipata, nessun casting svelato, nessuna immagine ufficiale diffusa da Apple TV. Solo un edificio del New Jersey che per qualche settimana torna a essere la sede di una delle aziende più inquietanti della televisione recente, con i suoi corridoi bianchi, le sue porte che nascondono qualcosa e adesso, forse, anche un campo da basket.