Fable, 4K e 60 fps su Xbox Series X|S: cosa sappiamo

Sulla pagina ufficiale Xbox dedicata a Fable c’è una riga che ha fatto discutere più di quanto ci si aspettasse: il gioco viene descritto come ottimizzato per Series X|S, con supporto a 4K Ultra HD, HDR e 60 fotogrammi al secondo. Poche parole, messe in fila come si fa di solito in quelle schede, che però hanno riacceso il dibattito sul profilo tecnico del nuovo gioco di ruolo firmato Playground Games. Perché una cosa è la teoria di quello che la console può fare, un’altra è ciò che il singolo titolo riuscirà davvero a garantire.

A quella dicitura si è aggiunto un secondo elemento, molto più fragile: un presunto messaggio Facebook attribuito al team e datato giugno, nel quale si parlerebbe di due modalità grafiche distinte, una a 30 e una a 60 fps. Il problema è che il contenuto originale non risulta reperibile. In giro si trovano soltanto riproduzioni rilanciate da altri account, materiale troppo debole per considerare verificata la pubblicazione.

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Due indizi, ma con un peso molto diverso

La pagina di Fable è un documento ufficiale, consultabile da chiunque, e questo la rende una fonte solida. Solida fino a un certo punto, però, perché formulazioni di quel tipo spesso descrivono le capacità generali dell’hardware invece di promettere ogni singola caratteristica per quel preciso software. È una sfumatura che sfugge facilmente, ma cambia tutto.

Il post social, se autentico, offrirebbe l’informazione più interessante, cioè l’esistenza di profili selezionabili dal giocatore. L’assenza dell’originale, però, impedisce di controllarne testo, data e provenienza. Tre elementi non secondari quando si parla di una comunicazione attribuita a uno studio di quelle dimensioni.

Anche il modo in cui i dati vengono elencati suggerisce prudenza. 4K Ultra HD, HDR e 60 fps compaiono tutti nella stessa descrizione, senza essere associati a impostazioni separate. E la citazione congiunta di Series X|S lascia intendere che il supporto alla maggiore fluidità riguardi anche Series S, non soltanto il modello più potente.

Series S, il vero banco di prova

Qui la faccenda si complica. Raggiungere i 60 fps sulla console meno potente sarebbe un traguardo ambizioso per una produzione descritta come dettagliata ed espansiva, con ambienti aperti e una direzione artistica tutt’altro che leggera. Non impossibile, ma nemmeno scontato.

Playground Games però ha un precedente che vale la pena ricordare: lo studio ha già pubblicato modalità a 60 fps per Forza Horizon su Series S, dimostrando di conoscere bene quell’hardware e le procedure necessarie per ottimizzare i propri giochi. Non è una garanzia automatica, visto che si parla di generi e strutture di gioco molto diverse, ma è comunque un elemento che pesa nella valutazione.

Cosa potrebbe arrivare dalla Gamescom

Le trasmissioni Xbox legate alla Gamescom porteranno ulteriori dettagli sul progetto. Sarà quella la sede in cui capire se la dicitura ufficiale anticipi davvero una modalità dedicata alle prestazioni su entrambe le console, e se il presunto profilo a 30 fps corrisponda a un’alternativa distinta, pensata per una configurazione visiva diversa e più ricca.

Il tema delle prestazioni si affianca così alle informazioni sul rinvio di Fable, già spiegato da Xbox, mentre la comunicazione attorno al progetto entra in una fase decisamente più concreta rispetto ai mesi passati. Sul piano documentale, al momento, il quadro resta questo: i 60 fps sono riportati nella scheda ufficiale, mentre l’esistenza di due modalità specifiche deriva da un messaggio non rintracciabile e privo di riscontro diretto da parte dello sviluppatore.