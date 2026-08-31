Apple TV, quarto aumento negli USA ma in Italia prezzo fermo

Il prezzo di Apple TV negli Stati Uniti è salito di nuovo, e siamo al quarto ritocco nel giro di quattro anni. Una cadenza quasi annuale, ormai riconoscibile, che ha trasformato quello che era nato come uno dei servizi di streaming più economici sul mercato in un abbonamento con un costo ben diverso da quello di partenza. In Italia, invece, la situazione è ferma da tre anni. Nessun ritocco, nessuna comunicazione, nessun rincaro applicato a chi paga il canone mensile.

La differenza non è un dettaglio da poco. Significa che gli abbonati americani hanno assorbito quattro aumenti consecutivi, mentre da questa parte dell’oceano se ne sono saltati due. Due giri di rincari che non sono mai arrivati sulle bollette digitali degli utenti italiani, per scelta o per strategia commerciale, mentre il listino statunitense continuava a muoversi verso l’alto con regolarità.

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Cosa cambia davvero per chi ha un abbonamento in Italia

Chi in Italia ha attivato Apple TV paga oggi la stessa cifra di tre anni fa. Un caso raro nel panorama dello streaming, dove la tendenza generale degli ultimi anni è stata quella di alzare i prezzi con una certa costanza, spesso accompagnando i rincari con nuovi piani, formule con pubblicità o limitazioni sulla condivisione degli account. Qui, semplicemente, non è successo nulla. Il che, dal punto di vista di chi paga, è una notizia più che positiva.

Il punto interessante è capire quanto possa durare questa calma piatta. Quando un servizio accumula quattro aumenti nel proprio mercato principale e ne applica zero in un altro, il divario tende a diventare sempre più evidente. Storicamente le grandi piattaforme allineano prima o poi i listini internazionali, magari con tempi diversi e con percentuali calibrate sul potere d’acquisto locale, ma la direzione resta quella. Il fatto che l’Italia abbia saltato due tornate di rincari suggerisce che il recupero, se e quando arriverà, potrebbe non essere leggerissimo.

Un servizio che è cambiato parecchio dal debutto

Vale la pena ricordare da dove si parte. Apple TV è nato con un posizionamento aggressivo, pensato per farsi largo in un mercato già affollato puntando su un catalogo ridotto ma curato, con produzioni originali e un prezzo che risultava molto competitivo rispetto ai concorrenti. Quella fase è finita da tempo. Gli aumenti negli Stati Uniti raccontano una piattaforma che ha smesso di considerarsi la scommessa d’ingresso e si è messa a competere ad armi pari, con costi di produzione cresciuti e un catalogo che si è allargato anno dopo anno.

Per gli utenti italiani questo si traduce in un vantaggio concreto e misurabile, almeno per ora. Pagare per un servizio che nel frattempo ha ampliato la propria offerta senza ritoccare il prezzo è una condizione che non capita spesso, soprattutto in un settore dove ogni autunno porta con sé qualche comunicazione poco gradita.

La distanza tra i due mercati, comunque, si è fatta consistente. Quattro aumenti da una parte, zero dall’altra nell’arco degli ultimi tre anni: un allineamento futuro dei listini europei rimane l’ipotesi più naturale, anche se al momento nulla lascia intendere una mossa imminente sul fronte italiano.