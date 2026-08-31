Google Health 5.07: logging manuale e mappe più veloci

Chi usa Google Health per tenere traccia di allenamenti e parametri di salute troverà nella versione 5.07 una serie di ritocchi tutt’altro che cosmetici, tra logging manuale più completo, mappe più reattive e un fix atteso per Health Connect. L’aggiornamento è già disponibile su iOS, mentre su Android procede a scaglioni, quindi su alcuni dispositivi potrebbe farsi attendere ancora qualche giorno prima di comparire.

Le aree toccate sono quattro e riguardano tutte aspetti pratici dell’uso quotidiano dell’app: l’inserimento manuale degli allenamenti, il comportamento delle mappe, il conteggio delle distanze di corsa e la resa grafica del peso. Nessuna rivoluzione dell’interfaccia, piuttosto una manutenzione intelligente su punti che gli utenti più assidui avevano probabilmente già notato come fastidiosi.

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Logging manuale, la parte che cambia di più

Il pacchetto più corposo di novità riguarda il logging manuale, cioè quella situazione in cui l’allenamento non viene registrato in tempo reale ma inserito a posteriori. Da qui in avanti diventa possibile aggiungere e modificare più metriche durante l’inserimento a mano, con un margine di dettaglio superiore rispetto a prima.

Cambia anche la reattività del sistema. Le modifiche apportate a una sessione compaiono nei riepiloghi dell’allenamento molto più rapidamente, senza attese e senza dover ricaricare la schermata per vedere il risultato aggiornato. È il tipo di intervento che passa inosservato nelle note di rilascio ma che si sente subito nell’uso reale.

Un pensiero è andato anche a chi nuota. Passando dalla piscina al nuoto in acque libere, ora è possibile registrare più metriche anche in questo cambio di modalità, che prima risultava più povero di informazioni rispetto alle sessioni tradizionali.

Mappe più fluide e un bug che spariva sul più bello

Sul fronte mappe il lavoro si è concentrato su tempi di caricamento e fluidità generale, con una resa complessiva più scorrevole durante la consultazione. Ma la parte interessante è il bug fix che accompagna questa sezione, perché in alcuni casi le mappe semplicemente non comparivano mentre era in corso il tracciamento di una sessione di corsa, ciclismo o camminata con lo smartphone. Un problema piuttosto visibile, considerando che il percorso è uno degli elementi principali per chi si allena all’aperto. Ora dovrebbe essere risolto.

Buone notizie anche per chi corre su terreni impegnativi. Le trail run e le corse in salita vengono finalmente conteggiate nel totale delle distanze percorse a piedi, cosa che fino a questo momento non avveniva. Sembrava un comportamento scontato, evidentemente non lo era, e la correzione arriva a rendere i totali più coerenti con l’attività effettivamente svolta.

Grafico del peso ricalibrato e Health Connect di nuovo al suo posto

Chi monitora il peso dentro l’app noterà una differenza nella leggibilità del grafico. I valori minimi e massimi dell’asse verticale ora si adattano meglio ai dati reali, il che significa che le variazioni nel tempo restano visibili anche quando l’intervallo tra un rilevamento e l’altro è piccolo. Prima, con oscillazioni contenute, la curva rischiava di appiattirsi e comunicare poco.

Merita una menzione a parte il fix pensato per gli utenti Android che avevano perso la connessione con Health Connect. Chi era stato colpito dal problema ritroverà Health Connect di nuovo visibile nella sezione Partner Apps all’interno delle Connessioni, con il collegamento ripristinato senza interventi particolari.

Il rollout di Google Health 5.07 su Android resta graduale, quindi la comparsa dell’aggiornamento dipenderà dal dispositivo e dai tempi di distribuzione, mentre su iOS il pacchetto è già scaricabile.