Google Maps, il Lago Ontario diventa Lake America negli USA

Chi apre Google Maps dagli Stati Uniti e cerca il Lago Ontario ora si trova davanti a un’etichetta diversa da quella a cui era abituato, perché sulla superficie azzurra del bacino compare la scritta Lake America. Non è un errore di caricamento e nemmeno uno scherzo di qualche utente che ha manomesso i dati, ma il risultato di una modifica ufficiale che era nell’aria da tempo e che adesso è diventata concreta sulle mappe digitali più consultate al mondo.

La cosa curiosa, e forse anche la più interessante da capire, è che il nuovo nome non vale ovunque allo stesso modo. Superato il confine, in Canada, il lago continua a chiamarsi Lake Ontario esattamente come prima. Nel resto del pianeta, invece, chi consulta la mappa può vedere entrambe le denominazioni affiancate, una soluzione di compromesso che Google adotta con una certa regolarità quando due Paesi non concordano su come chiamare lo stesso posto.

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Da dove nasce il cambio di nome

All’origine di tutto c’è un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, con cui è stata decisa la nuova denominazione del lago. Un atto politico, quindi, che però da solo non sarebbe bastato a spostare una sola lettera sulle mappe. Il passaggio decisivo è arrivato con l’aggiornamento del Geographic Names Information System, il database ufficiale che negli Stati Uniti raccoglie e certifica i nomi dei luoghi geografici. È quello l’archivio che fa testo per gli enti federali e, di riflesso, anche per chi costruisce servizi cartografici.

Una volta modificata la voce in quel registro, il meccanismo si è messo in moto quasi da solo. Google ha spiegato che Maps segue da anni una linea piuttosto semplice nella sostanza, cioè affidarsi alle fonti governative ufficiali dei singoli Paesi e aggiornare le proprie indicazioni quando quelle fonti cambiano. Nessuna valutazione autonoma sul merito della decisione, nessuna presa di posizione, solo l’allineamento a ciò che risulta registrato negli archivi statali di riferimento.

Perché lo stesso lago ha due nomi diversi

Il risultato è quello che gli utenti stanno già vedendo, ovvero una geografia a doppio binario. Gli Stati Uniti hanno aggiornato il proprio database, il Canada no, e quindi il Lago Ontario finisce per avere due identità digitali che convivono a seconda di dove ci si trova quando si apre l’applicazione. Non è una novità assoluta nel modo in cui funzionano le mappe online, dato che situazioni analoghe si verificano ogni volta che due nazioni rivendicano nomi differenti per uno stesso elemento geografico, che sia un mare, una catena montuosa o un confine conteso.

Va detto che, dal punto di vista tecnico, la scelta di mostrare entrambe le versioni al pubblico internazionale è la più prudente possibile. Chi consulta la mappa dall’Europa, dall’Asia o dal Sud America vede sia Lake Ontario sia Lake America, e può farsi un’idea da solo di cosa sia successo senza che il servizio prenda posizione a favore di una delle due letture.

Per gli utenti americani, invece, il cambiamento è già effettivo e visibile. Uno dei Grandi Laghi del Nord America, un bacino che compare in migliaia di ricerche quotidiane tra itinerari, previsioni meteo e indicazioni stradali, porta adesso un’etichetta diversa da quella che ha accompagnato la cartografia per generazioni. E dall’altra parte della stessa distesa d’acqua, a poche decine di chilometri di distanza, il nome resta quello di sempre.