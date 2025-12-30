Sentinel6B, dallo spazio alle coste: il satellite che misura il futuro dei mari

Nel dibattito sul cambiamento climatico esistono pochi numeri davvero decisivi quanto quelli legati all’innalzamento del livello dei mari. Comprenderne l’evoluzione non significa solo osservare un fenomeno, ma anticiparne le conseguenze locali, spesso drammatiche, lungo le coste di tutto il mondo. In questo contesto si inserisce Sentinel6B, nuovo tassello di una lunga catena di osservazioni satellitari che da oltre trent’anni fornisce alla comunità scientifica una base solida e coerente di misurazioni. La missione nasce dalla collaborazione tra NASA, ESA, NOAA ed EUMETSAT, un’alleanza che testimonia quanto il monitoraggio climatico sia ormai una responsabilità condivisa.

Per un periodo iniziale il satellite volerà affiancato al suo predecessore, Sentinel6 Michael Freilich, seguendo orbite quasi sovrapponibili. Questa fase, apparentemente tecnica, è in realtà decisiva. Serve infatti a confrontare e allineare i dati, evitando discontinuità che renderebbero meno affidabili le analisi a lungo termine. Anche una variazione minima, se non corretta, potrebbe alterare la lettura delle tendenze climatiche e indebolire modelli costruiti su decenni di osservazioni.

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Perché Sentinel6B è fondamentale per le comunità costiere

La forza di Sentinel6B risiede nella precisione. Il radar altimetrico di nuova generazione misura l’altezza della superficie marina con un margine di errore ridottissimo, mentre strumenti complementari correggono l’influenza dell’atmosfera e garantiscono una localizzazione orbitale estremamente accurata. Grazie a questa combinazione, il satellite è in grado di mappare circa il 90% degli oceani liberi dai ghiacci con una cadenza regolare, offrendo una fotografia aggiornata e affidabile dello stato dei mari.

Questi dati non restano confinati nei centri di ricerca. L’aumento del livello del mare, anche quando procede di pochi millimetri all’anno, amplifica l’impatto di tempeste, mareggiate e inondazioni. Per molte città costiere significa dover ripensare infrastrutture, piani urbanistici e strategie di protezione. Avere misure continue e comparabili nel tempo consente di passare dalla reazione all’anticipazione, riducendo i rischi e migliorando la pianificazione.

Con la fine della fase di affiancamento, Sentinel6B diventerà il riferimento principale a livello globale per questo tipo di osservazioni. In un’epoca in cui il cambiamento climatico non è più una previsione ma una realtà misurabile, il valore di missioni come questa va oltre la scienza. Rappresenta uno strumento concreto per trasformare dati in decisioni e conoscenza effettiva.