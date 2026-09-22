Sanremo 2027, arriva il Voto Online accanto al Televoto

Il pubblico del Festival avrà un’arma in più: con Sanremo 2027 accanto al tradizionale Televoto arriva anche il Voto Online, una modalità inedita che entra ufficialmente nel meccanismo della gara. A metterlo nero su bianco è il Regolamento del 77° Festival della Canzone Italiana pubblicato da Rai, che introduce la cosiddetta Giuria Popolare, cioè il pubblico che si esprime attraverso entrambi i canali. Un cambio di passo rispetto all’edizione 2026, quando le preferenze passavano soltanto dagli SMS da rete mobile e dalle chiamate da rete fissa.

Nel nuovo impianto le giurie che determinano le classifiche diventano quattro: la Giuria Popolare, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, la Giuria delle Radio e, soltanto per la nuova Serata Performance, una Giuria Internazionale di Esperti. Il Regolamento generale, però, non spiega ancora come funzionerà concretamente il Voto Online, né quale piattaforma verrà utilizzata. Mancano all’appello anche i dettagli sui limiti al numero di voti e sul rapporto interno fra Televoto e voto digitale dentro la Giuria Popolare. Tutto rimandato a un regolamento specifico, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Festival prima dell’inizio delle dirette, nel rispetto delle norme AGCOM in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di Televoto.

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Come si vota serata per serata

La Direzione Artistica è affidata a Stefano De Martino, che curerà le scelte editoriali insieme alla Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai. Il Festival di Sanremo andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2027, salvo cambiamenti, con cinque serate dal Teatro Ariston e 24 Artisti in gara. Ventitré saranno selezionati e invitati dal Direttore Artistico, mentre l’ultimo posto spetterà di diritto al vincitore di Sarà Sanremo 2026, serata in onda venerdì 18 dicembre 2026 in prima serata su Rai 1, salvo variazioni di palinsesto.

Nella Prima Serata, martedì 16 febbraio 2027, si ascolteranno tutte le 24 canzoni. A votare saranno la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web con un peso del 67% e la Giuria Popolare con il 33%. Mercoledì 17 febbraio tornano in scena tutti gli Artisti, ma stavolta il 67% va alla Giuria delle Radio e il 33% resta al pubblico. Giovedì 18 febbraio spazio alle Cover, con ciascun Artista impegnato in un brano del repertorio italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2026, in compagnia di un Artista Ospite. Qui i pesi cambiano ancora: 34% alla Giuria Popolare, 33% alla Sala Stampa, Tv e Web, 33% alle Radio. La classifica di quella serata resterà autonoma e non finirà nel conteggio generale.

Serata Performance e Finale, il peso del pubblico cresce

La novità più vistosa porta il nome di Serata Performance, in programma venerdì 19 febbraio 2027. Ogni Artista riproporrà il proprio brano con modalità esecutive, interpretative o di messa in scena diverse rispetto alle altre serate. La stesura del pezzo resta la stessa, mentre l’arrangiamento potrà essere modificato in funzione della nuova messa in scena, sempre d’accordo con il Direttore Artistico. Il voto si divide a metà: 50% alla Giuria Popolare e 50% alla Giuria Internazionale di Esperti. Anche in questo caso la classifica è a sé stante, ma il premio è pesante, visto che il vincitore sarà designato da Rai per l’Eurovision Song Contest 2027.

Sabato 20 febbraio 2027 arriva la Finale, con tutte le 24 canzoni di nuovo in gara e i pesi fissati al 34% per il pubblico, 33% per la Sala Stampa, Tv e Web e 33% per le Radio. I risultati si sommano a quelli della Prima e della Seconda Serata per comporre la classifica generale, dalla quale usciranno da un minimo di tre a un massimo di cinque Artisti ammessi alla fase conclusiva. E qui si vede l’altra differenza rispetto al passato: nell’ultimo atto voterà soltanto la Giuria Popolare, con un peso del 50% che si aggrega ai risultati precedenti per incoronare il vincitore.

Per capire quanto cambierà, basta ricordare cosa accadeva nel 2026: si votava via SMS al 4754751 oppure chiamando il numero 894001 da rete fissa, con un costo di 0,50 euro per ogni SMS valido e 0,51 euro per ogni chiamata valida nella Finale del 28 febbraio 2026, con limiti specifici per ciascuna utenza.

Fonte: TecnoAndroid