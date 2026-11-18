Samsung starebbe pensando di riportare i display curvi sui suoi smartphone di fascia alta, ma con un’impostazione piuttosto lontana da quella che molti ricordano. Le ultime voci arrivate dalla Corea del Sud parlano di un pannello capace di fondersi visivamente con la scocca su tutti e quattro i lati, con un obiettivo molto preciso: arrivare a veri display senza cornici e far sparire le bande nere che da sempre circondano lo schermo.

Per ora si tratta di un’indiscrezione e va presa con la giusta cautela. Il segnale però merita attenzione, perché arriva da un’azienda che negli ultimi anni sembrava aver messo da parte le superfici curve in modo abbastanza netto. Ora quell’idea tornerebbe sul tavolo in una forma diversa e, almeno sulla carta, più matura.

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Niente a che vedere con i vecchi Galaxy Edge

Il paragone con i vecchi Galaxy Edge viene spontaneo, ma regge solo fino a un certo punto. Quei pannelli curvavano esclusivamente lungo i lati lunghi dello schermo e, proprio in prossimità dei bordi, potevano deformare leggermente la visualizzazione di immagini e testi. Un effetto d’impatto, senza dubbio, che però nell’uso quotidiano non sempre risultava comodo.

Il nuovo approccio cambierebbe le cose con una curvatura distribuita su quattro lati e non più solo su due. Una soluzione del genere ridurrebbe le alterazioni ai margini del pannello e accompagnerebbe l’intero profilo del dispositivo, con un risultato più uniforme alla vista. La somiglianza con il passato quindi sarebbe soltanto parziale, perché la logica di fondo punta a eliminare le cornici più che a creare un effetto scenico sui fianchi.

La sfida con Apple e iPhone 20 Pro

Il colosso coreano non sarebbe l’unico a muoversi in questa direzione. Un pannello simile nel concetto sarebbe infatti in sviluppo anche per iPhone 20 Pro, il modello che Apple dovrebbe presentare nel 2027 in occasione del ventesimo anniversario di iPhone. Stando alle stesse indiscrezioni, a Cupertino i lavori procederebbero senza grossi intoppi.

Ed è proprio qui che la vicenda si fa interessante. Samsung starebbe valutando anche la possibilità di portare sul mercato uno smartphone con un pannello senza bordi di questo tipo prima della concorrenza, giocando d’anticipo su un terreno che la rivale americana sembra intenzionata a presidiare con il suo modello celebrativo. Arrivare per primi su una soluzione così visibile avrebbe un peso evidente nella sfida tra i due marchi.

Tempi incerti e un pubblico che potrebbe dividersi

Le tempistiche però restano tutt’altro che definite. Galaxy S27 è atteso nei primi mesi del 2027 ed è difficile che possa essere lui il candidato a debuttare con questa tecnologia, visto che il suo sviluppo si trova ormai in una fase estremamente avanzata. Il primo modello con il nuovo schermo, quindi, potrebbe essere un altro, ma al momento non ci sono indicazioni su quale.

C’è poi un aspetto che riguarda direttamente chi utilizza questi telefoni ogni giorno. Il ritorno delle superfici curve potrebbe dividere gli utenti, e non senza motivo. Negli ultimi anni Samsung, come molti altri produttori, ha progressivamente abbandonato i display di questo tipo in favore di pannelli piatti, più semplici da proteggere e generalmente meno soggetti a tocchi involontari o a riflessi sui bordi.

Fonte: TecnoAndroid