Samsung Health è destinato a diventare molto più intelligente nei prossimi anni. L’app dedicata al benessere offrirà consigli personalizzati su alimentazione, attività fisica e sonno, costruiti sui dati raccolti giorno dopo giorno da Galaxy Watch e Galaxy Ring. Il progetto però non si ferma al polso o al dito di chi indossa questi dispositivi, perché il gruppo sudcoreano guarda con decisione anche verso ospedali e strutture sanitarie.

Già a giugno, durante il VivaTech di Parigi, l’azienda aveva illustrato la propria idea di salute connessa, con Samsung Health al centro di un sistema che abbraccia smartphone, smartwatch, elettrodomestici e servizi clinici. Ora la direzione è più nitida. A tracciarla è stato Choi Jun Il, vicepresidente del team Digital Health della divisione Mobile eXperience di Samsung, intervenuto alla conferenza DHP 2026 che si è svolta a Seoul l’11 novembre.

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Dai suggerimenti generici ai consigli iperpersonalizzati

Qualche mese fa Samsung aveva già introdotto nell’app alcune indicazioni generate dall’intelligenza artificiale per chi utilizza Galaxy Ring e Galaxy Watch. Secondo Choi si tratta soltanto del primo passo. L’AI della piattaforma verrà potenziata per fornire suggerimenti iperpersonalizzati su dieta, sport e riposo notturno. Al posto di raccomandazioni valide per chiunque, l’applicazione dovrebbe quindi proporre consigli cuciti addosso alla singola persona, basati sulle sue abitudini e sui parametri registrati dall’orologio o dall’anello.

Gli stessi dati, ha spiegato il dirigente, serviranno anche a portare nuove funzioni legate alla salute su altri prodotti della casa, come frigoriferi e televisori. L’idea non è del tutto inedita. Sempre al VivaTech di giugno il marchio aveva mostrato un frigorifero Bespoke AI Family Hub capace di segnalare le scadenze degli alimenti e di analizzare cosa si mangia nel corso della settimana.

Il passaggio più interessante dell’intervento riguarda però il ruolo che Samsung intende ritagliarsi nella sanità. Invece di sviluppare internamente tutti i servizi medici, l’azienda punta a diventare un fornitore di infrastruttura. In pratica metterà a disposizione delle società che sviluppano intelligenza artificiale per la medicina i dati raccolti dai sensori dei suoi indossabili, lasciando a loro il compito di trasformarli in servizi concreti. Il Samsung Medical Center, l’ospedale del gruppo a Seoul, sta già conducendo sperimentazioni per verificare che questo modello funzioni davvero.

Cento catene ospedaliere americane entro il 2030

Negli Stati Uniti l’obiettivo è ambizioso. Samsung vuole collegare Samsung Health a 100 grandi catene ospedaliere entro il 2030 e per riuscirci conta su Xealth, la piattaforma di sanità digitale di Seattle acquisita nel 2025. Questo servizio fa da ponte tra pazienti e medici e riunisce in un’unica interfaccia le informazioni che arrivano da strumenti diversi. Al momento dell’acquisizione Xealth era già adottata da oltre 500 ospedali americani.

Oltreoceano il lavoro è facilitato da un aspetto tecnico non da poco. I sistemi che gestiscono le cartelle cliniche elettroniche, come quelli di Cerner ed Epic, utilizzano un protocollo comune per lo scambio dei dati chiamato FHIR. Grazie a questo standard un servizio come Samsung Health può collegarsi a molte strutture con una sola integrazione. In Corea del Sud la situazione è ben diversa perché cliniche e ospedali adottano sistemi differenti e non compatibili tra loro. Samsung è così costretta a costruire un collegamento su misura per ogni singola realtà, con tempi e costi decisamente più elevati.

Proprio per questo Choi ha invitato la sanità coreana a uniformare la gestione dei dati, a mettere insieme le proprie soluzioni con il sostegno del governo e a provare a esportarle all’estero. Va ricordato che in patria l’app gode già di un riconoscimento ufficiale. A gennaio Samsung Health è diventato il primo prodotto registrato nel nuovo sistema coreano per i dispositivi medici digitali, con funzioni come la misurazione del battito cardiaco e della saturazione dell’ossigeno.

Per ora l’azienda non ha comunicato quando i consigli iperpersonalizzati arriveranno nell’applicazione né in quali paesi saranno disponibili. Anche il collegamento con gli ospedali riguarda al momento soltanto gli Stati Uniti, sebbene l’intenzione dichiarata sia quella di espandersi in altri mercati. In Italia le regole sui dati sanitari e il funzionamento del sistema sanitario sono molto diversi da quelli americani.

Fonte: TecnoAndroid