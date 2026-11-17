Xiaomi avrebbe fissato il 2027 come orizzonte per lanciare uno smartphone a passaporto, cioè un dispositivo con un display compatto ma decisamente più largo rispetto a quello che oggi rappresenta lo standard del mercato, con un rapporto di forma vicino al 16:9. L’idea non arriva dal nulla. A puntare per prima su questa impostazione è stata Huawei con il suo Pura X View, e il successo che il modello sembra aver raccolto in Cina starebbe convincendo altri produttori a scendere in campo con proposte simili.

Tra questi ci sarebbe appunto Xiaomi. L’indiscrezione arriva da Digital Chat Station, insider cinese molto seguito, che con un post su Weibo sembra aver confermato l’impegno della poliedrica azienda di Pechino su questo fronte. Quel “sembra” va preso sul serio, e per due motivi. Al momento esistono soltanto voci di corridoio, senza alcuna conferma ufficiale. In più l’insider, come accade quasi per abitudine, non ha nominato in modo esplicito il marchio a cui si riferiva. Che il riferimento fosse proprio a Xiaomi è quindi un’interpretazione basata sul contesto del messaggio, e per questo la notizia va trattata con estrema cautela.

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Il display del futuro smartphone Xiaomi

Stando a quanto riferito dall’insider, il dispositivo a cui lavorerebbe il colosso cinese non sarebbe un pieghevole ma un telefono tradizionale nella struttura, con uno schermo da circa 6,3 o 6,4 pollici in formato 16:9. Si tratta di proporzioni molto diverse da quelle dei pannelli 19,5:9 o 20:9 che oggi dominano la scena e che hanno abituato tutti a telefoni stretti e slanciati. La differenza, sulla carta, è tutt’altro che marginale.

Il pannello avrebbe inoltre cornici uniformi di circa 1 mm su tutti e quattro i lati, una soluzione che punta a un aspetto pulito e simmetrico della parte frontale. Sul fronte della resa cromatica, lo schermo supporterebbe lo spazio colore BT.2020. C’è poi un dettaglio che merita attenzione. Secondo Digital Chat Station il display sarebbe già stato acceso e sottoposto a test, elemento che lascia pensare all’esistenza almeno di un prototipo funzionante. Non una semplice idea sulla lavagna, insomma, ma qualcosa di già concreto nei laboratori.

Cosa cambia con il formato 16:9

Adottare un rapporto di forma 16:9 modificherebbe in modo evidente le proporzioni complessive del telefono. A parità di diagonale, lo smartphone risulterebbe più largo e meno allungato rispetto ai modelli attuali, con una sagoma che ricorda appunto quella di un passaporto. Un cambio di prospettiva netto rispetto alla tendenza degli ultimi anni, che ha privilegiato schermi sempre più alti e sottili per agevolare l’uso con una mano.

Il vantaggio più immediato riguarderebbe la visione dei video. I contenuti girati nello stesso formato potrebbero infatti occupare quasi per intero lo schermo, senza quelle bande nere laterali, spesso piuttosto ingombranti, a cui gli utenti si sono ormai abituati guardando filmati in orizzontale sugli smartphone di oggi. Per ora il progetto di Xiaomi resta legato alle indiscrezioni dell’insider, con un debutto che secondo le voci non arriverebbe prima del 2027.

Fonte: TecnoAndroid