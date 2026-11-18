Una chiamata inattesa da qualcuno che si presenta come operatore della propria banca mette in allarme chiunque, soprattutto se si parla di un trasferimento di denaro sospetto. Nelle truffe telefoniche lo schema è spesso questo: i risparmi sembrano in pericolo ma l’interlocutore, che in qualche modo ha ottenuto il numero, assicura di poter bloccare tutto. A una condizione però, cioè restare in linea.

Ed è proprio lì il vero inganno, più ancora dell’emergenza raccontata. I truffatori puntano sul fatto che la vittima non riattacchi, perché quel tempo serve a conquistarne la fiducia. Poi la pressione sale fino a spingere verso una decisione che in condizioni normali nessuno prenderebbe. Arriva così la richiesta di un codice di verifica o direttamente di un bonifico. L’obiettivo è tenere occupata la persona quanto basta per impedirle di chiamare la banca e chiedere un secondo parere. I malintenzionati più ostinati restano al telefono mentre le vittime accedono ai conti, comprano carte regalo o vanno al bancomat a prelevare contanti. Alcuni suggeriscono perfino cosa rispondere ai dipendenti della banca se dovessero fare domande. Quando chi dice di voler proteggere i risparmi scoraggia ogni contatto esterno, il segnale è piuttosto evidente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il finto ufficio antifrode e i suoi complici

Un possibile aggancio è un conto bancario compromesso. Ma un truffatore con un po’ di fantasia può anche parlare di conti aperti a nome della vittima o spaventarla con un mandato d’arresto. Il piano è far credere che seguire le istruzioni sia l’unica via d’uscita, così riattaccare non sembra nemmeno un’opzione.

A volte il copione prevede più attori. Ad agosto 2026 l’FBI ha segnalato casi in cui falsi impiegati di banca raccontavano alle vittime che i loro dati erano stati usati per aprire un conto destinato all’acquisto di armi illegali. Le vittime venivano poi passate a un presunto agente federale, ma la comunicazione si interrompeva dopo l’invito a verificare il numero. Poco dopo arrivava una chiamata che mostrava il numero dell’ufficio di Boston dell’FBI, naturalmente falsificato. I finti agenti potevano quindi chiedere di proseguire su un’app di messaggistica crittografata. L’FBI non ha precisato quante persone siano state prese di mira.

Il cattivo minaccioso non è comunque l’unico personaggio in scena. Ci sono imbroglioni che si mostrano professionali, pazienti, perfino comprensivi. Quando queste voci gentili sconsigliano di contattare direttamente l’ente o di sentire un’altra opinione, dovrebbe scattare un campanello d’allarme. Del resto nessun truffatore vuole veder sfumare tutto il lavoro fatto.

Come riconoscere la pressione e spezzare il copione

Finiti i convenevoli, chi telefona può passare a un tono autoritario per ottenere ciò che vuole. Se l’interlocutore pretende di restare collegati o chiede di mantenere riservata la conversazione, conviene fidarsi dell’istinto e chiudere. Lo stesso vale quando si parla di spostare i soldi su un conto “più sicuro” o vengono chiesti password e codici monouso. Siccome i numeri autentici possono essere falsificati, nemmeno l’identificativo del chiamante è davvero affidabile.

Dopo aver riattaccato o chiuso la chat, l’organizzazione va contattata solo tramite l’app ufficiale o il numero riportato sulla carta o sull’estratto conto. Meglio ignorare i recapiti forniti dal chiamante e anche i numeri che compaiono nei risultati di ricerca sponsorizzati. Chi ha già condiviso informazioni sensibili o trasferito denaro deve avvisare subito la banca o il fornitore del servizio di pagamento.

Anche lo smartphone può filtrare parte di queste chiamate indesiderate. Sugli iPhone con iOS 26 o successivi basta andare in Impostazioni, poi App, Telefono e attivare il filtro per i chiamanti sconosciuti, che silenzia i numeri non salvati o chiede a chi chiama di presentarsi prima del collegamento. Chi possiede un Samsung Galaxy compatibile può provare il filtro antispam nell’app Telefono, alla voce dedicata a ID chiamante e protezione dallo spam. I possessori di Google Pixel possono invece configurare Call Screen dalle impostazioni dell’app Telefono, sui dispositivi supportati e nelle aree in cui la funzione è disponibile. Il rovescio della medaglia è che a volte questi filtri bloccano anche chiamate legittime. Aziende come Meta, Microsoft e Starlink hanno già contribuito a eliminare oltre un milione di account truffaldini. Per proteggere altri consumatori ignari, i casi sospetti vanno segnalati alla FTC.

Fonte: TecnoAndroid