Samsung continua a lavorare su One UI 9.5 e, mentre la beta per Galaxy S26 è attesa entro la fine del mese, emergono le novità più corpose del prossimo aggiornamento. Al centro ci sono l’IA agentica, un piano in abbonamento chiamato Galaxy AI Premium, un’app Expert RAW profondamente rivista e una funzione di Samsung Health capace di riconoscere il cibo dalle foto. Alcuni Galaxy S26 avevano già ricevuto le prime versioni di prova, e le indiscrezioni successive avevano mostrato ritocchi ad animazioni, fotocamera e mirroring con Windows.

Personal Agent Core e Galaxy AI Premium, l’assistente che agisce da solo

Il pilastro del pacchetto sembra essere Personal Agent Core, un agente di sistema pensato per smartphone e tablet Galaxy di fascia alta. Affiancato a un’app Bixby più capace nelle attività quotidiane, avrebbe il compito di integrare in profondità gli assistenti nel sistema, gestendo il passaggio di dati tra le app e i servizi One UI. Rispetto ai classici assistenti vocali porterebbe a termine operazioni in più passaggi e suggerirebbe in autonomia le mosse successive, sempre attraverso conversazioni in linguaggio naturale.

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Si partirebbe da una panoramica quotidiana con appuntamenti, email, consegne di pacchi, prenotazioni e avvisi di pagamento, un’evoluzione dell’attuale Now Brief. L’agente però non si fermerebbe lì. Potrebbe consultare il calendario, scrivere ai contatti per fissare un incontro, seguirne le risposte e aggiungere da solo gli appuntamenti confermati. Per farlo userebbe connettori dedicati alle app di serie di One UI e a quelle di Google, oltre che a Bixby Work, Custom Widget e Daily Brief. Leggendo messaggi, email e chiamate registrate individuerebbe impegni e cose da fare, mentre riunioni e lezioni registrate diventerebbero trascrizioni ordinate con riassunto e lista di attività. Basterebbe chiedere a parole per cambiare impostazioni, gestire musica, video e note, inviare messaggi o impostare sveglie e promemoria. Lavorerebbe anche in background, avvisando quando arriva un messaggio atteso, e col tempo imparerebbe abitudini, interessi e preferenze. Non è ancora chiaro se il nuovo agente debutterà con la beta per Galaxy S26 o con la versione stabile, che accompagnerà Galaxy S27 all’inizio del prossimo anno.

Per sfruttarlo appieno servirebbe con ogni probabilità Galaxy AI Premium. One UI 9.5 dovrebbe includere una schermata centrale per controllare il piano attivo, con un contatore dei consumi che si azzera ogni mese e due pagine dedicate all’uso nel dettaglio. Il livello Premium comprenderebbe tutte le funzioni Galaxy AI Core, la generazione di video e forse parte delle capacità agentiche. Sarebbero previste due formule, Standard e Max, oppure in alternativa l’acquisto di crediti a consumo.

Expert RAW rinnovata e Scan meal per chi conta le calorie

Sul fronte fotografico Expert RAW cambierebbe parecchio, sia nell’aspetto sia nelle funzioni. I controlli manuali avrebbero etichette più chiare e pannelli più ampi, il menu rapido diventerebbe una griglia su più righe e in alto a sinistra un selettore raccoglierebbe modalità Expert, Virtual Aperture, Virtual Reflector, filtro ND e astrofotografia. Accanto allo scatto comparirebbero due tasti personalizzabili, associabili per esempio a blocco dell’esposizione, timer, istogramma o focus peaking, mentre un lucchetto eviterebbe modifiche accidentali alle impostazioni. L’istogramma si aprirebbe in un pannello più grande con curve separate per bianco, rosso, verde e blu. Virtual Aperture, che su Galaxy S26 Ultra si ferma a f/16, salirebbe a un intervallo tra f/1.4 e f/22, sempre come effetto software dato che non è attesa un’apertura variabile fisica. Arriverebbero anche una raffica fino a 30 scatti in DNG, un controllo Tint separato per il bilanciamento del bianco e la scelta del formato delle foto. Nel codice compaiono inoltre indizi sulla registrazione video, con una sezione dedicata e l’interruttore per la stabilizzazione, anche se nella versione analizzata la funzione non è ancora operativa.

Novità pure per Samsung Health, che potrebbe accogliere Scan meal. Fotografando il piatto, o scegliendo un’immagine già scattata, l’intelligenza artificiale riconoscerebbe pietanze, ingredienti e porzioni stimandone le calorie in pochi secondi. Samsung precisa che la precisione dipende da angolazione e illuminazione e che le stime non sostituiscono il parere di un nutrizionista. La funzione è per ora in beta e potrebbe diventare a pagamento. Le foto vengono elaborate sui server e restano nel diario dei pasti finché l’utente non le cancella o non ritira il consenso.

Fonte: TecnoAndroid