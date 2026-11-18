Un PC da gioco con una scheda video di ottimo livello può comunque deludere, e a volte il motivo non ha niente a che fare con l’hardware. Basta collegare il cavo del monitor nella porta sbagliata per perdere buona parte delle prestazioni. Su molti desktop infatti le uscite HDMI, DisplayPort e USB C compaiono in due punti diversi, sulla scheda madre e sulla scheda grafica dedicata. Lo stesso cavo entra senza problemi in entrambe, e questo non aiuta affatto a capire quale sia quella giusta.

Se il computer monta una GPU dedicata, lo schermo andrebbe collegato di norma alle uscite di quella scheda. Usando le porte della scheda madre si rischia di finire sulla grafica integrata, decisamente meno capace, oppure davanti a uno schermo completamente nero. Prima di pensare a un guasto conviene quindi dare un’occhiata al retro del case. Le uscite video della scheda madre sfruttano in genere la grafica integrata nel processore, quando presente, e non la scheda inserita nello slot PCIe.

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Perché la porta sbagliata pesa sulle prestazioni nei giochi

La grafica integrata se la cava bene con le attività di base e con i titoli meno esigenti, ma di solito non regge il confronto con una scheda dedicata. Se Windows fa girare il gioco sul chip integrato, tutta la potenza della scheda video resta semplicemente inutilizzata.

Non sempre però la GPU dedicata rimane ferma. In alcune configurazioni di Windows la scheda continua a elaborare i giochi e poi passa i fotogrammi alla grafica integrata, con un possibile carico aggiuntivo. Microsoft non indica una percentuale precisa di perdita per questo scenario e l’impatto cambia a seconda dell’hardware. Proprio per questo diversi giocatori non si accorgono subito dell’errore.

Per altri invece il risultato è uno schermo nero. Le uscite video della scheda madre non funzionano con i processori desktop Intel che hanno il suffisso F o KF, perché quei chip sono privi di grafica integrata. Alcuni PC poi disattivano il chip integrato quando rilevano una scheda dedicata, quindi uno schermo spento non significa per forza che la GPU sia guasta.

Come trovare l’uscita corretta

Per fortuna le porte giuste si individuano facilmente. Le uscite video della scheda madre si trovano raggruppate insieme alle porte USB, Ethernet e audio. La scheda grafica ha invece le sue connessioni su una staffa di espansione separata, che in una classica torre si trova più in basso sul retro. Spesso sono disposte in orizzontale anziché in verticale, ma non è una regola valida ovunque, per cui meglio verificare quali porte appartengano davvero alla scheda.

La procedura è semplice. Si spegne il PC, si sposta il cavo del monitor sulla scheda grafica e si seleziona l’ingresso corrispondente sullo schermo. Sia HDMI sia DisplayPort supportano il gioco ad alta frequenza di aggiornamento, purché scheda, monitor e cavo siano compatibili con risoluzione e refresh desiderati. DisplayPort è ormai di serie sulla maggior parte dei monitor da gioco moderni, ma se l’HDMI già in uso funziona alla risoluzione e alla frequenza necessarie non serve comprare un cavo nuovo. Su Windows 11 basta aprire Impostazioni, poi Sistema, Schermo e Impostazioni schermo avanzate per controllare la frequenza di aggiornamento.

Fonte: TecnoAndroid