Meglio urinare da seduti oppure in piedi? È una domanda che molti uomini si sono posti almeno una volta, spesso senza trovare una risposta davvero convincente. Per anni alcune ricerche hanno suggerito che chi soffre di prostata ingrossata o di altri disturbi urinari potesse trarre vantaggio dalla posizione seduta durante la minzione. Uno studio recente però rimescola le carte e mette in discussione parecchie certezze. A firmarlo è un gruppo di scienziati del Gruppo di Ricerca Urologica Colombiano, che ha voluto capire se la postura faccia davvero la differenza negli uomini in buona salute. E i risultati raccontano una storia un po’ diversa da quella che molti davano per scontata.

Il punto di partenza è abbastanza semplice. La posizione scelta davanti al water può influire sui cosiddetti parametri uroflussometrici, cioè quei valori che descrivono come si svuota la vescica. Tra questi ci sono la velocità del flusso urinario massimo, il volume di urina emessa e il tempo necessario per arrivare al picco del getto. Fino a oggi la letteratura scientifica aveva restituito un quadro piuttosto confuso, con risultati spesso in contrasto tra loro. Rimanevano poi parecchi dubbi sulla reale importanza clinica di queste differenze negli uomini sani, ovvero in chi non ha alcun disturbo alle vie urinarie.

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Lo studio, pubblicato sulla rivista Neurourology and Urodynamics, si è dato un obiettivo preciso. Confrontare questi parametri nella posizione eretta e in quella seduta su un gruppo di volontari maschi in salute. Per farlo i ricercatori hanno scelto un disegno crossover randomizzato e hanno affiancato un’analisi formale di equivalenza dedicata al dato considerato più importante, cioè la velocità massima del flusso.

Urinare da seduti o in piedi, cosa dicono i dati

I numeri raccolti sono meno sorprendenti di quanto ci si potesse aspettare. Le caratteristiche di partenza dei volontari erano comparabili tra le due sequenze e soprattutto non sono emerse differenze statisticamente significative tra le due posizioni. Né per la velocità del flusso urinario massimo né per il volume totale. In parole semplici, sedersi non porta vantaggi particolari a tutti gli uomini, e lo stesso discorso vale per chi resta in piedi.

Secondo il team di ricerca, negli uomini sani la postura durante la minzione non ha modificato in modo significativo né la velocità massima del getto né la quantità di urina eliminata. L’unica variazione osservata riguarda i tempi. In posizione eretta serviva un po’ più di tempo per raggiungere il flusso più rapido. In assenza di problemi urinari, quindi, ognuno è libero di scegliere la posizione che trova più comoda. Chi preferisce restare in piedi deve solo preoccuparsi di prendere bene la mira.

Igiene, comodità e il ruolo della prostata

Sul tema è intervenuta anche l’urologa Rena Malik, secondo cui urinare da seduti può risultare più pratico per ragioni igieniche. La stessa specialista ha però ammesso che si tratta soltanto di teorie, senza prove solide a sostegno.

Il quadro cambia con l’avanzare dell’età. Passati i 50 anni molti uomini sviluppano un ingrossamento della prostata che può restringere l’uretra e rendere lo svuotamento della vescica più faticoso. Ne possono derivare sforzo durante la minzione oppure un getto più debole del solito, condizioni che rendono più complicato stare in piedi e mirare con precisione.

Fonte: TecnoAndroid