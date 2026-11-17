Da questa settimana chi prenota una corsa con Uber a Las Vegas potrebbe ritrovarsi a bordo di un robotaxi Zoox, il veicolo a guida autonoma sviluppato dall’azienda controllata da Amazon. I mezzi squadrati e progettati da zero di Zoox circolano per il pubblico nella città del Nevada da poco più di un anno attraverso l’app proprietaria, ma è la prima volta che la società stringe un accordo con una piattaforma esterna come Uber. L’app di Zoox resta comunque attiva e continua a funzionare in parallelo, con le corse a pagamento introdotte ad agosto.

Il meccanismo è piuttosto semplice. Chi richiede un passaggio con UberX, Uber Comfort, Uber Electric, Uber Comfort Electric o Wait & Save può essere abbinato a un veicolo autonomo Zoox senza alcun costo aggiuntivo. Per aumentare le probabilità di salire su uno di questi mezzi basta entrare nelle impostazioni dell’app, aprire la sezione Ride Preferences, selezionare Autonomous vehicles e attivare l’opzione Get more autonomous rides. Una volta ricevuto l’abbinamento si può decidere se accettare il viaggio senza conducente oppure ripiegare su un’auto tradizionale. L’assistenza umana è disponibile 24 ore su 24 sia dall’app Uber sia direttamente dall’abitacolo del robotaxi.

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Zoox su Uber: niente volante e sedili uno di fronte all’altro

A differenza di quanto fanno altre realtà come Waymo e Wayve, che adattano automobili prodotte da case terze, i robotaxi Zoox nascono già pensati per viaggiare da soli. Mancano il volante, i pedali e perfino il posto di guida. Al loro posto ci sono due file di sedili rivolte l’una verso l’altra, una disposizione che rende più facile chiacchierare con gli altri passeggeri. I veicoli sono anche bidirezionali e questo li aiuta, per esempio, a uscire da un parcheggio con meno manovre. Nelle prove effettuate tra Las Vegas e San Francisco il viaggio è risultato sorprendentemente normale, nonostante il design così particolare, con il mezzo capace di muoversi nel traffico in modo fluido.

La collaborazione tra Uber e Zoox era stata annunciata a marzo come un accordo pluriennale. Il prossimo passo riguarda Los Angeles, dove le due aziende contano di arrivare insieme nel 2027, dopo che Zoox avrà avviato il servizio in città con la propria applicazione. Per la società di Amazon l’intesa rappresenta un’occasione concreta per raggiungere molti più clienti, visto che l’app di Uber è già installata su un numero enorme di smartphone. Una meta turistica come Las Vegas, del resto, è diventata uno dei luoghi preferiti dalle aziende del settore per testare e lanciare i propri servizi, perché tanti visitatori sono ben disposti a provare qualcosa di nuovo mentre si spostano in città.

Samarth Kejriwal, responsabile globale della mobilità autonoma di Uber, ha spiegato in una nota che Zoox ha costruito qualcosa di davvero unico e che portare i suoi robotaxi su Uber significa offrire un’esperienza di viaggio completamente nuova a più persone a Las Vegas, con Los Angeles come tappa successiva.

La fine dell’esclusiva con Waymo e l’espansione di Zoox

L’annuncio arriva dopo lo scioglimento della partnership esclusiva tra Uber e Waymo, società di Alphabet, ad Austin e Atlanta. Secondo indiscrezioni l’accordo terminerà a partire dall’inizio del prossimo anno e Waymo avrebbe intenzione di offrire le corse direttamente tramite la propria app, come già accade in diverse altre località. Nel frattempo Uber ha stretto intese con decine di aziende attive nella guida autonoma, tra cui Aurora, Wayve, Avride, Nuro e May Mobility.

Waymo resta il leader del settore, ma negli ultimi mesi Zoox ha accelerato parecchio. Oltre a Las Vegas, è possibile iscriversi a una lista d’attesa per viaggiare a San Francisco, mentre è previsto il debutto del servizio di robotaxi anche a Miami e Austin. L’azienda sta inoltre sperimentando la propria tecnologia a Seattle, Atlanta, Los Angeles, Dallas, Phoenix, Houston, San Diego e Washington DC.

Fonte: TecnoAndroid