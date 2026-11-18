Le sorgenti termali di Yellowstone sono famose in tutto il mondo per i loro colori, eppure basta fermarsi a guardarle con un po’ di attenzione per notare qualcosa che sembra andare contro ogni logica. Le pozze più calde brillano di un blu elettrico intenso e quasi uniforme, mentre quelle con acque più fredde si accendono di sfumature molto più varie. Un contrasto che a prima vista appare del tutto controintuitivo e che spinge naturalmente a chiedersi perché le cose vadano proprio così.

Il punto di partenza è semplice. Nell’immaginario comune il calore richiama tinte forti e vivaci, un po’ come succede con il fuoco o con la lava. Sarebbe quindi lecito aspettarsi che le vasche più bollenti del parco siano anche le più colorate. Nelle pozze termali di Yellowstone avviene però esattamente il contrario, ed è proprio questa inversione a rendere lo spettacolo così curioso per chi lo osserva.

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Il paradosso delle pozze più calde

Le piscine più calde sono quelle che regalano il colpo d’occhio più pulito e immediato. Il loro tratto distintivo è un blu acceso che sembra quasi illuminato dall’interno, una tonalità limpida e compatta che spicca subito nel paesaggio. Non c’è quella varietà di toni che ci si aspetterebbe da un luogo dove la temperatura raggiunge livelli così elevati. C’è piuttosto una sola tinta, potente e uniforme, che domina l’intera superficie dell’acqua.

È qui che nasce la sensazione di stranezza. Proprio dove il calore è più estremo la tavolozza si riduce, quasi si semplifica. Il fenomeno non riguarda una singola sorgente isolata ma un comportamento ricorrente che ha contribuito a rendere celebri le sorgenti calde del parco, al punto da diventare uno degli elementi più fotografati e discussi da chi le visita.

Quando l’acqua si raffredda i colori si moltiplicano

Spostandosi verso le zone dove l’acqua è meno calda il quadro cambia radicalmente. Le acque più fredde non si limitano a una sola tonalità ma letteralmente esplodono di colore, con una varietà cromatica che manca del tutto nelle vasche più roventi. Il contrasto tra le due situazioni è netto e salta all’occhio anche senza alcuna competenza scientifica.

Proprio questa differenza alimenta la domanda di fondo. Perché le vasche più calde si fermano al blu mentre quelle più tiepide offrono uno spettro così ampio? È una questione che incuriosisce molti visitatori, perché ribalta l’idea istintiva secondo cui più calore dovrebbe tradursi in più intensità di colore. A Yellowstone la relazione funziona invece in senso opposto, e la temperatura dell’acqua sembra legata in modo diretto alla ricchezza della gamma cromatica.

Il risultato è un paesaggio che cambia volto a seconda di dove si posa lo sguardo. Da un lato ci sono le pozze dal blu elettrico, dall’altro quelle meno calde che si riempiono di colori accesi e variegati. Le sorgenti termali di Yellowstone restano così celebri proprio per questa loro natura apparentemente contraddittoria, con le piscine più calde che brillano di blu e le acque più fredde che esplodono di colore.

Fonte: TecnoAndroid