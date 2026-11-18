Leggere su un e-reader diventa ancora più confortevole con display riprogettati, dimensioni ridotte e nuove soluzioni per voltare pagina senza toccare lo schermo. Amazon porta su Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft una nuova generazione di dispositivi più sottili e leggeri, con miglioramenti alla struttura dei pannelli e una resa uniforme dei contenuti fino ai bordi. I nuovi modelli, comprese le rispettive Signature Edition, sono già disponibili su Amazon.it insieme a una serie di accessori inediti.

Nuovo Kindle Paperwhite: contrasto più elevato e fino a 12 settimane di autonomia

Il nuovo Kindle Paperwhite è stato riprogettato per offrire un’esperienza di lettura più confortevole, mantenendo caratteristiche come l’impermeabilità e la luce calda regolabile. Rispetto alla generazione precedente è più sottile e leggero, mentre l’autonomia dichiarata raggiunge le 12 settimane con una singola ricarica. La novità principale riguarda il display, che utilizza un backplane con transistor a film sottile in ossido. Si tratta del pannello più grande mai montato su un Paperwhite e, secondo Amazon, offre il rapporto di contrasto più elevato mai raggiunto dalla famiglia Kindle. Il risultato promesso è una maggiore profondità dei neri, accompagnata da testi più nitidi e immagini definite, sia in ambienti molto luminosi sia durante la lettura notturna. La Paperwhite Signature Edition aggiunge una scocca posteriore in alluminio, 32 GB di memoria interna e illuminazione frontale con regolazione automatica. È inoltre compatibile con il nuovo supporto di ricarica con pogo pin e permette di voltare pagina con un doppio tocco.

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La versione standard con 16 GB è disponibile nella colorazione grafite a partire da 209,99 euro. La Signature Edition con 32 GB viene proposta a 259,99 euro, nelle colorazioni grafite e verde acqua.

Kindle Colorsoft: display a colori con tecnologia riprogettata

Per chi legge fumetti, graphic novel, guide di viaggio e libri ricchi di illustrazioni, il nuovo Kindle Colorsoft introduce un display a colori progettato per mantenere una resa simile alla carta, senza i riflessi intensi tipici dei tablet. Il pannello utilizza una guida luminosa a LED al nitruro, studiata per migliorare la riproduzione cromatica e aumentare la luminosità senza perdere dettagli. Il backplane in ossido e le forme d’onda personalizzate contribuiscono invece a migliorare velocità e contrasto, sia con contenuti a colori sia durante la lettura tradizionale in bianco e nero.

Una delle modifiche più importanti riguarda la colorazione uniforme fino ai bordi. Amazon ha introdotto una tecnologia di stampa inversa applicata all’intera gamma, insieme a micro-deflettori nella guida luminosa che limitano la dispersione della luce. Un rivestimento ottico ultrasottile completa la struttura, migliorando la nitidezza delle immagini. Anche in questo caso è disponibile una Signature Edition, che comprende scocca in alluminio, 32 GB di archiviazione, illuminazione automatica, doppio tocco per voltare pagina e compatibilità con il supporto magnetico di ricarica.

Il Kindle Colorsoft con 16 GB è disponibile in grafite a partire da 299,99 euro. La Signature Edition da 32 GB costa 329,99 euro ed è proposta nelle colorazioni grafite e porpora.

Kindle Click e le nuove custodie con pulsanti fisici

Accanto agli e-reader arrivano anche nuovi accessori pensati per modificare il modo in cui si interagisce con i dispositivi. Il più particolare è Kindle Click, un telecomando wireless compatto da 34,99 euro che permette di voltare pagina senza dover toccare il display. È compatibile con i nuovi Kindle e con i modelli commercializzati dal 2024 in poi. La Custodia magnetica per il cambio pagina costa invece 79,99 euro e integra pulsanti fisici VoltaPagina. È destinata a Paperwhite Signature Edition e Colorsoft Signature Edition. Le nuove custodie standard, disponibili a 54,99 euro, avvolgono completamente il dispositivo e sono proposte in diversi materiali e colori.

Per gli e-reader con scocca in alluminio sono previste anche custodie magnetiche sottili al prezzo di 49,99 euro. Completa la nuova gamma il Supporto di ricarica con aggancio magnetico, proposto a 54,99 euro e progettato per mantenere Paperwhite Signature Edition e Colorsoft Signature Edition in posizione verticale durante la ricarica. Questo accessorio sarà disponibile a breve.

Fonte: TecnoAndroid