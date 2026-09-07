Samsung Portable SSD T9 da 1TB crolla a 189€ con il 41% di sconto

Chi si ritrova a spostare decine di gigabyte al giorno tra computer, console e fotocamere sa quanto conti avere un archivio esterno rapido, e il Samsung Portable SSD T9 da 1TB scende adesso a 189€ su Amazon, con uno sconto del 41% rispetto al listino di 319,90€. Il risparmio si traduce in 130,90€ in meno, cifra tutt’altro che simbolica per un’unità capace di raggiungere 2.000 MB/s in lettura e scrittura sequenziale.

Il punto di partenza è l’interfaccia, perché su queste unità è lì che si gioca la partita. Il T9 sfrutta una connessione USB 3.2 Gen 2×2 da 20 Gbps, e nella confezione arrivano due cavi, uno USB-C verso USB-C e uno USB-C verso USB-A. Dettaglio banale solo in apparenza, dato che permette di collegare l’SSD a macchine di generazioni diverse senza andare a caccia di adattatori il giorno stesso dell’acquisto.

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Compatibilità ampia e velocità da 2.000 MB/s

La compatibilità copre Windows, macOS e Android, quindi smartphone, tablet, console da gioco e fotocamere 12K entrano nell’elenco dei dispositivi con cui l’unità può dialogare. È una dotazione che ha senso per chi alterna il desktop principale al portatile, oppure per chi preferisce tenere librerie multimediali e installazioni di gioco su un solo disco esterno anziché frammentarle su più supporti.

Sulle prestazioni il discorso è lineare: 2.000 MB/s sia in lettura sia in scrittura, valori che accorciano in modo tangibile i tempi di copia quando si parla di installazioni corpose, registrazioni di gameplay, scatti fotografici in raffica e filmati ad alta risoluzione. Ovviamente il numero va letto con la testa, perché la banda reale dipende anche dal dispositivo collegato e dalla sua capacità di sostenere quel tipo di interfaccia. Su una porta più lenta il collo di bottiglia si sposta altrove.

Il taglio da 1TB resta probabilmente il compromesso più sensato per la maggior parte degli utilizzi, quello che consente di parcheggiare giochi e progetti creativi fuori dall’unità interna del computer, spesso la prima a saturarsi. Samsung dichiara inoltre una tecnologia anti surriscaldamento, pensata per i trasferimenti più lunghi, quelli in cui l’unità lavora sotto sforzo per diversi minuti di fila oppure durante sessioni di lavoro prolungate.

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Dimensioni contenute e resistenza alle cadute

Le misure parlano chiaro: 8,8 x 6 x 1,4 cm per 122 grammi. Roba che sta in tasca o nella custodia di una reflex senza pesare, e che accanto a un notebook o a una console occupa uno spazio minimo. La finitura è antiscivolo, scelta utile su scrivanie affollate o su superfici lisce, mentre la resistenza dichiarata alle cadute arriva fino a 3 metri di altezza, un margine di sicurezza per chi si sposta spesso con l’unità in borsa.