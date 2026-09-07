Internet Archive fa rivivere l’intelligenza artificiale vintage

Chi ha voglia di capire com’era fatta l’intelligenza artificiale prima dei chatbot generativi ora può farlo direttamente dal browser, perché Internet Archive ha messo insieme una collezione dedicata ai software che, dagli anni Settanta agli anni Novanta, provavano a simulare il ragionamento di una macchina. La raccolta si chiama Vintage Artificial Intelligence, la cura Jason Scott, e raccoglie programmi emulati che non hanno bisogno di floppy disk, hardware d’epoca o sistemi operativi ormai introvabili. Basta un clic e il vecchio codice riparte. Il punto interessante è l’inquadramento scelto per il progetto. Nessuno sostiene che quei programmi fossero davvero intelligenti. Erano tentativi di dare forma all’idea di una mente artificiale usando computer domestici e console, con regole fisse, parole chiave riconosciute e istruzioni applicate una dopo l’altra. Il risultato, spesso, bastava a convincere chi stava dall’altra parte dello schermo.

ELIZA e l’arte di sembrare comprensivi

Impossibile non partire da ELIZA, descritta da Joseph Weizenbaum nel 1966 sulle pagine di Communications of the ACM e sviluppata nell’ambiente MAC del MIT. Il meccanismo era tutto sommato semplice: il programma leggeva la frase in ingresso, individuava alcune parole chiave, poi scomponeva e ricomponeva il testo secondo schemi già scritti. Nessun apprendimento dalle conversazioni, nessuna conoscenza del mondo, nessuna rete neurale. Ogni comportamento dipendeva dagli script preparati dall’autore.

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Lo script più famoso, DOCTOR, imitava un terapeuta rogersiano e rigirava all’utente le sue stesse parole sotto forma di domanda. Bastava quello. Le persone attribuivano comprensione e intenzioni a un software che, tecnicamente, non capiva nulla. L’illusione non nasceva da capacità psicologiche del programma, ma dalle aspettative di chi ci parlava, ed è forse la lezione più attuale conservata nell’archivio. Nella collezione compaiono più versioni di ELIZA e anche Racter, programma degli anni Ottanta diventato noto per le sue frasi apparentemente creative. Racter non provava a sostenere una conversazione sensata, combinava strutture linguistiche già pronte in sequenze inattese. L’effetto sorprendeva, certo, ma restava dentro i confini di vocabolari e modelli incorporati nel codice.

Scacchi, vite simulate e logica pura

Vintage Artificial Intelligence però non si ferma ai chatbot, e anzi la parte più curiosa sta altrove. Ci sono programmi di scacchi come Sargon, ambienti Lisp e Prolog, simulatori, avventure testuali e titoli interattivi come Alter Ego e Little Computer People. Un promemoria utile: per decenni parlare di AI ha significato anche ricerca di percorsi, gestione di stati, inferenza logica, comportamento autonomo dentro contesti ben delimitati. Alter Ego, pubblicato da Activision nel 1986, costruiva una simulazione biografica fatta di situazioni, scelte e conseguenze già scritte. La profondità che l’utente percepiva arrivava dall’aggiornamento delle variabili interne e dalla qualità degli scenari, non da una vita virtuale inventata sul momento dal software. Little Computer People funzionava con una logica parente: il personaggio sembrava abitare davvero il computer perché il programma alternava eventi e comportamenti al verificarsi di certe condizioni.

Lisp e Prolog raccontano invece una strada completamente diversa da quella percorsa oggi. Invece di estrarre correlazioni statistiche da montagne di dati, i sistemi simbolici mettevano nero su bianco fatti, relazioni e regole, e da lì ricavavano conclusioni attraverso procedure logiche. Un approccio esplicito, controllabile, dove ogni passaggio era leggibile.

L’emulazione offerta da Internet Archive cambia il modo di guardare a tutto questo. Non si tratta di sfogliare schermate salvate o manuali scansionati, ma di far girare quei programmi e vedere coi propri occhi dove finivano i loro limiti tecnici e dove, nonostante tutto, riuscivano a produrre l’impressione di una macchina capace di pensare. Provare a chiedere qualcosa a DOCTOR nel 2026, dopo anni di assistenti conversazionali, resta un esercizio piuttosto istruttivo su quanto poco serva per convincere una persona di avere di fronte qualcuno che ascolta.