GEEKOM IT13 MAX con Ultra 9: a 649€, sconto Anniversario

Una scrivania più libera, meno ingombro e un computer capace di accompagnare le attività di tutti i giorni. È una combinazione che rende interessanti i mini PC, soprattutto quando arriva uno sconto concreto. In occasione della GEEKOM Anniversary Sale, il GEEKOM IT13 MAX con Intel Core Ultra 9 185H, 24 GB di RAM e SSD da 500 GB scende a 649 euro utilizzando il codice TE13M150.

La promozione comunicata da GEEKOM permette di risparmiare 150 euro rispetto al prezzo di 799 euro, con una riduzione di circa il 18,8%. Il codice è valido fino al 13 settembre 2026.

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GEEKOM IT13 MAX: un Core Ultra 9 in formato compatto

Il cuore di questo mini PC è il processore Intel Core Ultra 9 185H, dotato di 16 core e 22 thread, con una frequenza turbo massima di 5,1 GHz. Quest’ultimo valore rappresenta il picco raggiungibile nelle condizioni previste da Intel, non la velocità mantenuta costantemente da tutti i core.

Sulla carta, è una configurazione interessante per chi alterna documenti, fogli di calcolo, videoconferenze e numerose schede del browser, ma anche per chi si occupa di programmazione o di attività creative leggere. Naturalmente, le prestazioni effettive dipendono dai programmi e dal carico di lavoro: queste considerazioni si basano sulle caratteristiche hardware, non su una nostra prova del prodotto.

Il processore integra anche la grafica Intel Arc e una NPU Intel AI Boost. Quest’ultima può accelerare alcune funzioni di intelligenza artificiale nei software compatibili. Il beneficio dipende quindi dalle applicazioni utilizzate e dalla loro capacità di sfruttare l’hardware dedicato.

24 GB di RAM e SSD da 500 GB: la configurazione in offerta

La versione interessata dal coupon include 24 GB di RAM e un SSD da 500 GB. Prima di scegliere, vale la pena soffermarsi soprattutto sulle proprie abitudini di archiviazione.

Chi lavora con documenti, servizi online e file conservati su unità esterne ha esigenze diverse da chi accumula fotografie, filmati e giochi sul computer. Per questo, i 500 GB vanno valutati pensando anche ai contenuti che si prevede di conservare nei prossimi mesi, oltre allo spazio occupato da sistema operativo e applicazioni.

USB4, Wi-Fi 7 e doppia Ethernet da 2,5 Gbps

Il GEEKOM IT13 MAX occupa un volume dichiarato di circa 0,9 litri. Un formato che aiuta a trovare posto al computer anche su una scrivania piccola, lasciando più spazio a monitor, tastiera e accessori.

La dotazione indicata dal produttore comprende due porte USB4, due HDMI 2.0, due porte Ethernet da 2,5 Gbps, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, oltre a un lettore di schede SD. Le connessioni Ethernet possono essere utili, ad esempio, per trasferire file verso un NAS, purché anche gli altri dispositivi della rete supportino quelle velocità.

GEEKOM dichiara inoltre il supporto fino a quattro monitor 4K e la presenza di Windows 11 preinstallato. Per chi lavora con più schermi, poter distribuire documenti, strumenti e comunicazioni su display separati è un aspetto pratico da considerare.

Come ottenere lo sconto di 150 euro

Per accedere all’offerta bisogna aprire la pagina del GEEKOM IT13 MAX, selezionare la configurazione Ultra 9 185H con 24 GB di RAM e SSD da 500 GB e inserire il codice TE13M150 nell’apposito campo durante l’acquisto.

Prezzo prima del coupon: 799 euro.

799 euro. Codice sconto: TE13M150.

TE13M150. Risparmio: 150 euro.

150 euro. Prezzo finale previsto: 649 euro.

649 euro. Scadenza della promozione: 13 settembre 2026.

Prima di completare l’ordine, controllate che nel carrello siano presenti la configurazione corretta e il totale di 649 euro dopo l’applicazione del codice.

Scopri GEEKOM IT13 MAX e usa il codice TE13M150

L’offerta fa parte della GEEKOM Anniversary Sale. La pagina dedicata all’Anniversario permette di consultare anche le altre promozioni del marchio e confrontare le configurazioni disponibili prima di scegliere il mini PC più adatto alle proprie esigenze.