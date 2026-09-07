Fable, quanto dura davvero? Playground Games svela le ore

La durata di Fable non sarà quella di un colosso da centinaia di ore, e Playground Games ha finalmente messo i numeri sul tavolo durante il Gamescom 2026: la storia principale si chiude in circa 20 ore, con altrettante dedicate a tutto il resto. Chi si aspettava un’epopea sterminata in stile Elden Ring dovrà ridimensionare le previsioni, perché il ritorno della saga punta su un’esperienza più asciutta e concentrata.

I dettagli sono arrivati dai direttori associati Will Kennedy e Craig Littler, durante una sessione di domande e risposte. Kennedy ha parlato di “circa 15-20 ore di missioni principali, a cui si aggiungono altre 15-20 ore di contenuti secondari ed esplorazione del mondo aperto”. Sommando le due voci si arriva a una durata compresa tra 30 e 40 ore per chi vuole vedere buona parte di quello che il gioco propone, senza per forza inseguire il completamento totale.

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Un open world che non rincorre i numeri dei rivali

Il paragone con i pesi massimi del genere è inevitabile e a qualcuno farà storcere il naso. Giochi come The Witcher 3: Wild Hunt o Assassin’s Creed Valhalla hanno abituato il pubblico a campagne principali che superano abbondantemente le 50 ore, trasformando la sola trama in un impegno da secondo lavoro. Playground Games sembra aver scelto un’altra strada, senza partecipare alla gara al mondo più grande o alla storia più lunga. Chi ha seguito la serie dalle origini, però, dovrebbe trovare la cosa piuttosto normale. Le durate medie registrate dai giocatori raccontano che il primo Fable, quello del 2004, si portava a termine in circa 12 ore e mezza. Fable 2 saliva appena a 13 ore, Fable 3 a 13 ore e mezza. Visto da questa prospettiva, il nuovo capitolo diventa il più corposo della saga sul fronte della campagna, quasi raddoppiando il capitolo che ha dato il via al franchise.

I sistemi di vita e la rigiocabilità secondo gli sviluppatori

Sarebbe però un errore ridurre tutto a un conteggio di ore. Kennedy ha spiegato che i sistemi di vita del nuovo Fable sono pensati per non avere un limite, così che ciascuno possa dedicarvi il tempo che preferisce. Quando uno dei presenti ha osservato che, tutto sommato, non sembra un gioco particolarmente vasto, Littler ha ribattuto con una certa fermezza, insistendo sul fatto che esistono meccaniche costruite per offrire un’esperienza potenzialmente senza fine a chi la cerca, anche grazie a una rigiocabilità molto marcata. Uno sguardo ai capitoli passati aiuta a inquadrare meglio il discorso. I giocatori più metodici hanno storicamente speso attorno alle 30 ore per esplorare ogni angolo del primo Fable, cifra che sale intorno alle 50 ore per il secondo e il terzo episodio. Il nuovo titolo sembra collocarsi sulla stessa linea, anche se solo l’uscita effettiva chiarirà quanti contenuti extra riserverà davvero ai completisti.

Data di uscita, piattaforme e una finestra di lancio affollata

L’appuntamento è fissato per il 23 febbraio 2027, con il gioco previsto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Al Gamescom è stata mostrata in anteprima una missione completa, un assaggio che ha alzato ulteriormente le attese sul prodotto finito. Il progetto, annunciato per la prima volta sei anni fa nel luglio 2020, si presenterà in un periodo pieno di uscite importanti, anche se il regista Ralph Fulton ha ammesso un certo sollievo nello scoprire che Grand Theft Auto 6 non sarà tra i concorrenti diretti in quella finestra di lancio.