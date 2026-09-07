Xbox Game Pass arriva sui TV TCL con Google TV

Xbox Game Pass sta per fare il salto su Google TV, e il primo terreno di prova saranno alcuni televisori TCL. La notizia era stata anticipata lo scorso gennaio al CES, quando fu proprio TCL a parlare per prima dell’arrivo dell’app Xbox sui propri modelli, salvo poi non aggiungere altro nei mesi successivi. Adesso la conferma arriva direttamente da Microsoft, che ha ufficializzato la partnership. Il punto è che servirà ancora pazienza, perché il debutto è indicato genericamente nei prossimi mesi e riguarderà soltanto una selezione di apparecchi. Il dettaglio interessante, forse più di quanto sembri a prima vista, riguarda la piattaforma software. I televisori TCL coinvolti girano infatti su Google TV, un ecosistema finora rimasto fuori dai giochi per quanto riguarda l’app Xbox. Una volta installata, l’applicazione permetterà di accedere a Xbox Cloud Gaming direttamente dal telecomando, senza collegare alcuna console e senza hardware aggiuntivo. Serve solo l’abbonamento attivo e una connessione decente.

Cosa ha detto Microsoft sull’accordo con TCL

Le parole dell’azienda sono abbastanza chiare sul perimetro dell’operazione. “Oggi annunciamo una nuova partnership con TCL che porterà l’app Xbox su alcuni modelli di Smart TV TCL nei prossimi mesi”, si legge nella comunicazione ufficiale. E ancora: “Con l’app Xbox sulle Smart TV TCL supportate, i giocatori potranno accedere a Xbox Cloud Gaming tramite il proprio abbonamento a Game Pass per riprodurre in streaming i giochi supportati direttamente dalla propria TV. Per gli abbonati idonei a Xbox Game Pass, ciò significa avere accesso immediato a una libreria di giochi che spazia da titoli di grande successo a franchise molto amati e ai preferiti del mondo indie, il tutto tramite il cloud”.

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Manca però la parte più concreta, quella che tutti vorrebbero sapere. Nessuno tra Microsoft e TCL ha indicato quali saranno i modelli compatibili, né una data precisa per il lancio. Solo quel riferimento vago ai prossimi mesi, che nel linguaggio delle aziende può voler dire tre come otto. Non è nemmeno chiaro cosa stia rallentando il processo, se difficoltà tecniche, la necessità di adattare l’applicazione a televisori con specifiche diverse tra loro, oppure semplicemente la burocrazia degli accordi tra Microsoft e i vari produttori di hardware.

Dove si trova già l’app Xbox oggi

Vale la pena ricordare che l’app Xbox non è una novità assoluta nel mondo dei televisori. È già presente su alcuni modelli LG e Samsung, oltre che sui dispositivi Amazon Fire TV. La disponibilità, però, cambia parecchio a seconda del modello specifico, della versione del sistema operativo installata e del mercato in cui il prodotto viene venduto. Insomma, avere un televisore di una marca supportata non garantisce automaticamente l’accesso al servizio. L’arrivo sui pannelli TCL allarga quindi il bacino di utenti potenziali e, soprattutto, apre una porta che finora era rimasta chiusa. Google TV è una piattaforma diffusa su un numero enorme di apparecchi, non solo TCL, e il fatto che Microsoft abbia deciso di muoversi in quella direzione lascia intuire una strategia più ampia rispetto al singolo accordo commerciale.

Nel frattempo, sul fronte del cloud gaming si muove qualcos’altro che riguarda da vicino chi paga l’abbonamento. Xbox Cloud Gaming introdurrà infatti un limite mensile di ore per gli iscritti a Game Pass, un cambiamento che modifica il modo in cui il servizio è stato utilizzato fino a oggi. Chi gioca in streaming per molte ore alla settimana dovrà tenerne conto. Le informazioni sulla compatibilità effettiva dei singoli televisori e sulla data di lancio arriveranno più avanti, quando Microsoft e TCL decideranno di scendere nel dettaglio.