Samsung porta Fender Play sul grande schermo: la TV diventa una scuola di musica

Con Samsung l’idea di imparare a suonare la chitarra direttamente dal divano non è più solo fantasia. La collaborazione con Fender apre infatti la strada a un utilizzo inedito della smart TV. Non si tratta più solo intrattenimento passivo, ma uno strumento attivo di apprendimento creativo. L’arrivo dell’app Fender Play sui televisori Samsung, previsto per la prima metà del 2026, promette di trasformare il soggiorno in una vera e propria aula musicale digitale.

Il cuore dell’esperienza è un catalogo di lezioni video strutturate per livello, pensate per accompagnare principianti assoluti e musicisti amatoriali in un percorso progressivo. Lezioni on-demand, esercizi guidati e brani celebri diventano parte di un metodo che punta sulla semplicità d’uso e sulla flessibilità. L’utente potrà scegliere se concentrarsi sulla chitarra elettrica, su quella acustica, sul basso o persino sull’ukulele, sfruttando il grande schermo per seguire accordi, posizioni delle mani e ritmo in modo più chiaro rispetto a smartphone o tablet.

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Samsung e l’apprendimento smart

Il vantaggio sta nell’integrazione. Niente dispositivi extra, niente configurazioni complesse. Basta scaricare l’app e iniziare. Questo approccio potrebbe abbassare sensibilmente la soglia di accesso alla pratica musicale, soprattutto per chi è incuriosito ma non ha mai trovato il tempo o il coraggio di iscriversi a un corso tradizionale. Resta però ancora aperto il nodo del modello economico. Non è stato chiarito se Fender Play su TV Samsung sarà completamente gratuito o se prevederà abbonamenti e contenuti premium.

L’iniziativa racconta anche qualcosa di più ampio sul modo in cui Samsung sta ripensando il ruolo della smart TV. Negli ultimi anni il televisore è diventato un centro di controllo per la casa connessa, un punto di accesso a servizi cloud e molto altro ancora. L’arrivo di Fender Play si inserisce perfettamente in questa evoluzione. Poiché sposta l’attenzione dalla semplice fruizione di contenuti all’esperienza attiva dell’utente.

Dal punto di vista culturale, l’impatto potrebbe essere rilevante. Imparare uno strumento musicale è spesso percepito come un percorso lungo e complesso. Offrire un accesso immediato, intuitivo e coinvolgente potrebbe avvicinare nuove fasce di pubblico, dai più giovani agli adulti. Per Samsung, questa mossa rappresenta anche un modo per differenziare ulteriormente i propri televisori rispetto alla concorrenza. In un mercato sempre più affollato sono i servizi a fare la differenza. Se l’iniziativa avrà successo, è plausibile immaginare nuove partnership simili in futuro.