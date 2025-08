Samsung DeX cambia volto con One UI 8

La nuova versione di Samsung DeX, introdotta con One UI 8, ha portato un cambio di rotta radicale. L’azienda ha scelto di basare la modalità desktop direttamente su Android 16, abbandonando l’implementazione proprietaria. L’obiettivo sembra essere quello di voler semplificare gli aggiornamenti futuri e rendere il sistema più integrato con il mondo Android. Questo rinnovamento però non è privo di conseguenze. Non a caso molti utenti hanno segnalato l’assenza di funzioni considerate essenziali, prima tra tutte la modalità a schermo intero. L’interfaccia appare più pulita e coerente, ma le possibilità di personalizzazione si sono ridotte, lasciando chi era abituato al vecchio DeX un po’ spiazzato.

Samsung Dex: la modalità immersiva nascosta

Il cambiamento più evidente riguarda la riproduzione dei contenuti multimediali. Su One UI 7, bastava aprire un video per godere di un vero fullscreen, senza barre di navigazione né distrazioni. Ora, invece, la barra superiore delle app e la taskbar restano visibili, rovinando l’esperienza immersiva. Questa discrepanza ha spinto molti a pensare che la funzione fosse stata rimossa, scatenando discussioni accese nelle community online.

Nonostante le apparenze, la soluzione esiste. Un utente su Reddit ha scoperto che il vero schermo intero pare sia nascosto dietro una funzione non documentata, la modalità Immersiva. Per attivarla, occorre cliccare e tenere premuto il pulsante di ingrandimento di una finestra finché non compare un piccolo menù a tendina. Tra le tre opzioni disponibili, selezionando “Immersivo” si nascondono sia la barra dell’app sia quella delle applicazioni, restituendo la tanto attesa visualizzazione completa.

Questa scelta di Samsung sembra dettata da una strategia di lungo termine, volta a unificare l’esperienza desktop e a ridurre la frammentazione del sistema. Nel breve periodo, però, obbliga gli utenti a ricorrere a trucchi nascosti per funzioni che un tempo erano immediate. La speranza è che nei prossimi aggiornamenti l’azienda renda l’accesso alla modalità a schermo intero più semplice e intuitivo, evitando che elementi fondamentali restino relegati a segreti per smanettoni.