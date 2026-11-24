Samsung spinge ancora più in là i limiti dei monitor gaming con Samsung Odyssey G6 (G60H), un modello da 27 pollici capace di arrivare a una frequenza di aggiornamento di 1.100 Hz. Nessun display pensato per il gioco aveva mai toccato un valore simile. Il pubblico di riferimento è chiaro fin da subito, cioè chi gioca in modo competitivo e cerca prestazioni estreme senza compromessi.

Il merito è della tecnologia Dual Mode, che permette di scegliere tra due configurazioni diverse a seconda del titolo e delle esigenze del momento. Da una parte c’è la risoluzione HD con refresh fino a 1.100 Hz, dall’altra la modalità QHD che si ferma a 600 Hz, una cifra comunque altissima. L’obiettivo è tenere insieme velocità e qualità dell’immagine senza costringere i giocatori a sacrificare una delle due.

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Fino a 1.100 Hz in HD e un pannello pensato per la competizione

Credits: TecnoAndroid

Il nuovo Odyssey G6 nasce soprattutto per il gaming competitivo. Lì la prontezza di risposta e la leggibilità della scena nei momenti più caotici possono decidere una partita. Il pannello Fast IPS da 27 pollici garantisce un tempo di risposta di 1 ms GtG e grazie al Dual Mode il comportamento dello schermo si adatta al genere di gioco che si ha davanti.

Scegliendo la modalità HD si raggiungono i 1.100 Hz, mentre passando alla risoluzione QHD da 2.560 x 1.440 pixel il refresh massimo scende a 600 Hz. Nel primo caso conta soprattutto la velocità pura, un vantaggio concreto negli sparatutto competitivi e in quei titoli dove anche un singolo millisecondo può fare la differenza. Nel secondo si guadagna in definizione e la fluidità resta comunque fuori dal comune.

Tra le novità più interessanti c’è anche Odyssey Clear Motion, una tecnologia sviluppata da Samsung per contenere il motion blur e rendere più nitidi gli oggetti in movimento. Un algoritmo ottimizzato lavora sulla resa delle immagini durante le sequenze più rapide, così i dettagli restano facili da distinguere anche quando l’azione si fa frenetica. L’azienda ha già fatto sapere di voler portare questa soluzione anche su altri modelli della gamma Odyssey.

HDR10+ Gaming, sincronizzazione e connettività di ultima generazione

Le qualità del nuovo schermo Samsung non si esauriscono con la frequenza di aggiornamento. Odyssey G6 supporta infatti HDR10+ Gaming, che regola in modo dinamico luminosità e contrasto per valorizzare tanto le scene più luminose quanto quelle immerse in ombre profonde. A questo si affianca Black Equalizer, una funzione che agisce sui livelli di luminanza più bassi e rende più visibili i dettagli nelle zone scure.

Sul fronte della sincronizzazione questo monitor gaming supporta NVIDIA G SYNC e AMD FreeSync Premium, due tecnologie che aiutano a ridurre tearing, stuttering e interruzioni durante il gameplay a patto di usare hardware compatibile. Per i collegamenti si trovano un ingresso DisplayPort 2.1 e due porte HDMI 2.1. Completa il quadro Auto Source Switch+, che riconosce in automatico i dispositivi collegati e seleziona da solo la sorgente video corretta.

Anche il supporto ergonomico di Samsung Odyssey G6 è stato curato con attenzione. Permette di regolare altezza, inclinazione, rotazione orizzontale e orientamento verticale, in modo da adattare il display alle diverse configurazioni della postazione di gioco. Un dettaglio pratico che torna utile soprattutto a chi passa molte ore davanti allo schermo e ha bisogno di trovare la posizione giusta.

Riguardo alla disponibilità, Samsung ha confermato il debutto del nuovo Odyssey G6 in Italia a marzo 2027. Per ora l’azienda non ha comunicato alcun dettaglio sul prezzo di lancio, che sarà uno degli elementi da valutare con più attenzione per un prodotto dalle caratteristiche così particolari.

Fonte: TecnoAndroid