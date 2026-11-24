Chi ha la giornata piena di appuntamenti, una chiamata dopo l’altra senza nemmeno il tempo di prendere un caffè, troverà in Google Calendar un piccolo alleato in più. Il colosso di Mountain View ha infatti introdotto una novità nella gestione della durata degli eventi e degli intervalli tra le riunioni, pensata proprio per alleggerire le agende più affollate e restituire qualche minuto di respiro a chi passa ore incollato a videochiamate e incontri.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore con un post sul blog ufficiale di Google, che continua a lavorare senza sosta sul miglioramento delle proprie applicazioni e dei propri servizi. Stavolta si tratta di una modifica piccola, almeno sulla carta, ma con un obiettivo molto chiaro. L’azienda vuole aiutare chi ha il calendario intasato dagli impegni e fatica a ritagliarsi anche una breve pausa tra un appuntamento e il successivo.

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Le Riunioni rapide diventano più flessibili

Al centro dell’aggiornamento c’è l’impostazione Riunioni rapide, che il team di sviluppo sta ampliando con nuove opzioni di durata e di buffer da applicare a ogni singolo calendario. Fino a oggi questa funzione lavorava soltanto a livello di account e si limitava ad accorciare gli eventi, facendoli terminare prima del previsto. Un meccanismo utile ma piuttosto rigido, perché valeva allo stesso modo per qualsiasi appuntamento senza distinzioni.

Con la nuova versione la logica cambia parecchio. Diventa possibile configurare la durata predefinita degli eventi e gli intervalli delle riunioni calendario per calendario, decidendo se i nuovi appuntamenti creati su ciascuno di essi debbano partire automaticamente 5 minuti più tardi oppure chiudersi 5 minuti prima. Chi gestisce più calendari potrà quindi assegnare a ognuno un comportamento diverso, invece di accontentarsi di una regola unica valida per tutto l’account.

Il vantaggio sta proprio in questa personalizzazione. Quei 5 minuti di margine, che sembrano poca cosa, vengono inseriti in automatico al momento della creazione di un nuovo evento, senza bisogno di ritoccare a mano gli orari ogni volta. Per chi pianifica decine di incontri alla settimana significa ritrovarsi con piccole finestre libere già pronte, sfruttabili per riordinare le idee o semplicemente per staccare un attimo prima dell’impegno seguente.

Tre modalità per gestire gli appuntamenti

In pratica le opzioni a disposizione sono tre. La prima è l’inizio posticipato di 5 minuti, che sposta in avanti l’orario di partenza dei nuovi eventi mantenendo invariato l’orario finale standard. Tanto per fare un esempio, un incontro pianificato dalle 10 alle 11 comincerebbe alle 10:05 e si chiuderebbe comunque alle 11, lasciando quei minuti iniziali liberi per chi arriva da una riunione precedente.

La seconda strada è il termine anticipato, che fa concludere automaticamente i nuovi eventi 5 minuti prima rispetto alla durata predefinita. Qui il ragionamento è rovesciato, perché a essere ridotta è la parte finale dell’appuntamento, così da guadagnare un po’ di spazio prima di quello successivo. La terza possibilità, infine, è lasciare tutto com’è e mantenere l’orario tradizionale, senza alcun intervallo aggiuntivo, per chi preferisce non modificare le proprie abitudini.

La novità di Google Calendar è già in fase di rilascio, anche se potrebbe servire qualche giorno prima che risulti effettivamente disponibile per tutti. L’aggiornamento riguarda sia gli utenti Google Workspace sia chi utilizza il servizio con un account Google personale.

Fonte: TecnoAndroid