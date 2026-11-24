YouTube sta introducendo un pulsante muto direttamente nel player mobile delle sue app, così da azzerare l’audio dei video senza dover passare dai tasti fisici del volume. Sulla carta si tratta di una comodità piccola ma concreta. Nella pratica però la novità sta dividendo gli utenti, e il motivo non riguarda tanto la funzione in sé quanto il punto preciso in cui è stata sistemata. Chi guarda contenuti sullo smartphone ogni giorno se ne è accorto subito, e non sempre con entusiasmo.

Dove compare il nuovo comando e da quanto tempo esiste

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Credits: TecnoAndroid

Il comando si trova appena sopra la barra di avanzamento e funziona con un solo tocco, sia per silenziare la riproduzione sia per riportare il sonoro. Il pulsante resta disponibile tanto con il telefono in verticale quanto in orizzontale, quindi accompagna la visione in qualsiasi modalità. Non è una trovata dell’ultima ora. Già all’inizio di ottobre alcuni utenti ne avevano segnalato la presenza online, un dettaglio che fa pensare a una fase di prova portata avanti dalla piattaforma per diverso tempo. Le indicazioni raccolte nelle ultime settimane raccontano invece un cambio di passo, perché il pulsante muto di YouTube starebbe arrivando in un colpo solo a una platea decisamente più ampia rispetto ai primi test.

Tocchi accidentali e qualche fastidio di troppo

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Proprio la facilità con cui si attiva sta creando più di un grattacapo. Il nuovo tasto finisce infatti per scontrarsi con abitudini radicate in anni di utilizzo dell’app. Chi prova ad andare avanti di qualche secondo nel video si ritrova spesso con l’audio sparito senza averlo voluto, e la memoria muscolare costruita nel tempo non dà una mano. I tocchi accidentali sono il cuore delle lamentele, che tra l’altro si somigliano parecchio tra loro: stessa dinamica, stesso piccolo fastidio, stessa sorpresa nel vedere il video proseguire in silenzio.

Non tutti però parlano di errori veri e propri. Alcuni descrivono più che altro un senso di confusione. Mamta Lohiya, intervenuta sui canali di assistenza di Google, spiega che l’icona posizionata in fondo alla visualizzazione a schermo intero finisce per disturbare la visione e intralciare gli altri comandi del player. Si tratta di inconvenienti che non arrivano a rovinare l’esperienza complessiva, ma che si ripresentano puntuali ogni volta che si appoggia il dito sullo schermo. D’altra parte il pulsante ha una sua utilità reale e spostarlo lontano dalla barra di avanzamento avrebbe poco senso. Come già accaduto in passato con altre modifiche all’interfaccia di YouTube, agli utenti toccherà semplicemente farci l’abitudine.

Una distribuzione graduale gestita dal lato server

La comparsa del nuovo comando non sembra dipendere da una specifica versione dell’applicazione. Un utente ha raccontato di avere installato YouTube 21.46.522 su tre dispositivi diversi, cioè Pixel 11 Pro XL, Pixel 10a e Pixel Tablet, ma di vedere il pulsante muto soltanto sul primo. Un indizio piuttosto chiaro di un’attivazione gestita dal lato server, che quindi procede a prescindere dall’aggiornamento scaricato e dal modello in uso.

Secondo le informazioni disponibili al momento, la funzione risulta presente su iOS e ancora assente su Android, a conferma di un rilascio che sta procedendo a ondate e che non ha ancora raggiunto tutti gli utenti del player mobile di YouTube.

Fonte: TecnoAndroid