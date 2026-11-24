Un corposo speciale di 16 pagine sul nuovo numero della rivista inglese EDGE è interamente dedicato a GTA VI e porta con sé una serie di informazioni che gli appassionati attendevano da tempo. Il servizio include una breve intervista a Rob Nelson e Aaron Garbut di Rockstar North, che hanno raccontato qualcosa in più sul gameplay e sul mondo di gioco. Tra gli argomenti affrontati spicca anche un elemento che incuriosisce parecchio, cioè il meteo dinamico.

Il quadro che emerge dall’approfondimento ruota attorno a quattro pilastri ben precisi. Si parla di una mappa immensa, di condizioni atmosferiche che cambiano nel corso della partita, di interni esplorabili e di un’intelligenza artificiale dei personaggi non giocanti ancora più reattiva. Nessuno di questi aspetti è stato descritto nei minimi particolari, ma messi insieme delineano con una certa chiarezza la direzione presa dallo studio scozzese per il nuovo capitolo della serie.

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Mappa immensa e interni da esplorare

Partiamo dalla dimensione dello scenario. Gli sviluppatori di Rockstar North descrivono una mappa di proporzioni enormi, pensata per accogliere il giocatore in un territorio vasto e ricco di cose da vedere. Il dettaglio più interessante però riguarda la possibilità di varcare la soglia di molti edifici. Gli interni esplorabili rappresentano un tassello importante, perché trasformano le facciate dei palazzi in luoghi veri e propri in cui muoversi liberamente.

Per chi conosce la serie si tratta di un punto tutt’altro che secondario. Una città che si limita a fare da sfondo e una città che si lascia attraversare anche al chiuso offrono sensazioni molto diverse a chi impugna il controller. Nelle parole dei due sviluppatori il mondo di GTA VI punta proprio a restituire questa idea di spazio vissuto, dove ogni angolo può riservare qualcosa da scoprire.

Meteo dinamico e personaggi più reattivi

L’altro grande tema dello speciale è il meteo dinamico. Le condizioni atmosferiche non saranno un semplice effetto grafico fisso ma un sistema in evoluzione, capace di modificare l’aspetto dell’ambiente mentre si gioca. È uno di quegli elementi che a prima vista possono sembrare marginali e che invece contribuiscono parecchio a rendere credibile un mondo aperto, soprattutto quando si parla di una mappa di queste dimensioni.

Accanto al clima variabile c’è poi il lavoro sull’intelligenza artificiale dei PNG, ovvero i personaggi che popolano le strade e che non sono controllati dal giocatore. Secondo quanto spiegato da Rob Nelson e Aaron Garbut, questi abitanti virtuali risulteranno ancora più reattivi rispetto al passato. In pratica la folla che riempie marciapiedi e quartieri dovrebbe rispondere in modo più convincente a ciò che accade intorno, rafforzando la sensazione di trovarsi dentro un ambiente vivo e non in una scenografia di cartone.

Il filo che lega tutte queste novità è piuttosto evidente. Mappa estesa, edifici accessibili, clima mutevole e passanti più attenti vanno nella stessa direzione e cioè quella di un mondo in cui la vita reale si percepisce in ogni angolo. Lo speciale pubblicato da EDGE non svela tutto, anche perché l’intervista con i due sviluppatori di Rockstar North è breve, ma offre comunque uno sguardo diretto su come lo studio sta costruendo l’universo di GTA VI e sugli aspetti del gameplay su cui ha deciso di concentrare i propri sforzi.

Fonte: TecnoAndroid