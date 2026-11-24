Un gigante gassoso che si trova a circa 1.000 anni luce dalla Terra ha smesso all’improvviso di passare davanti alla propria stella, e la cosa ha lasciato parecchio perplessi gli astronomi che lo tenevano d’occhio. Un pianeta che fino a quel momento si mostrava con regolarità, all’improvviso non lascia più alcun segnale del suo passaggio. Detta così sembra la trama di un romanzo di fantascienza, ma dietro questo apparente pianeta scomparso potrebbe esserci una spiegazione molto più concreta, legata a un altro corpo celeste che orbita nelle vicinanze.

Il punto chiave è proprio il concetto di transito. Quando un mondo lontano scivola tra la sua stella e la linea di vista della Terra, la luce che arriva fino a qui cala leggermente per un breve intervallo. È una specie di piccola eclissi che si ripete a ogni giro completo e che permette agli studiosi di accorgersi della presenza del pianeta anche senza vederlo direttamente. Se quel calo di luminosità smette di comparire, il pianeta diventa di fatto invisibile per questo tipo di osservazione. Ed è esattamente quello che è successo con questo colosso gassoso.

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Un pianeta che non si fa più vedere

La sorpresa per i ricercatori sta tutta nella improvvisa interruzione del fenomeno. Un pianeta non può semplicemente svanire nel nulla, eppure dal punto di vista terrestre il gigante gassoso si comporta come se non ci fosse più. Il corpo celeste è con ogni probabilità ancora lì, al suo posto, a ruotare attorno alla sua stella come ha sempre fatto. Quello che è cambiato è il modo in cui il suo percorso si presenta a chi lo osserva da così lontano.

Per capire meglio basta immaginare una pista circolare vista di profilo. Se la pista è perfettamente allineata con lo sguardo dell’osservatore, chi la percorre passa sempre davanti al centro. Basta però inclinarla anche di poco e quel passaggio smette di avvenire, perché il corridore transita sopra o sotto il punto centrale. Nel caso del pianeta in questione il ragionamento è identico, con la differenza che al centro della pista c’è una stella e il corridore è un mondo gigantesco fatto in gran parte di gas.

Il ruolo di un pianeta vicino

Secondo gli astronomi la causa più probabile di questo strano comportamento è la presenza di un pianeta vicino. La sua attrazione gravitazionale potrebbe aver inclinato l’orbita del gigante gassoso, modificandone l’orientamento quel tanto che basta per non farlo più passare davanti al disco della stella dal punto di osservazione terrestre. Non servono quindi catastrofi cosmiche o eventi distruttivi per spiegare la sparizione, ma un’interazione tra corpi celesti che condividono lo stesso sistema.

Questo tipo di influenza reciproca è uno degli aspetti più affascinanti dello studio dei sistemi planetari. I pianeti non si muovono in modo del tutto isolato e la presenza di un vicino con una massa sufficiente può alterare nel tempo i percorsi degli altri. Nel caso specifico, l’ipotesi avanzata dagli studiosi è che proprio questa spinta gravitazionale abbia cambiato l’inclinazione dell’orbita del gigante gassoso, facendolo uscire dalla traiettoria che gli permetteva di essere individuato attraverso il transito.

Il pianeta perduto, quindi, sarebbe solo nascosto alla vista. Il suo percorso attorno alla stella che lo ospita, a circa 1.000 anni luce dalla Terra, si sarebbe semplicemente spostato rispetto alla linea di osservazione, e il responsabile indicato dagli astronomi è un altro pianeta dello stesso sistema.

Fonte: TecnoAndroid