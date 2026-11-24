Sui fondali del Pacifico, a migliaia di metri di profondità, alcune rocce scure grandi più o meno come un pugno nascondono un mondo che nessuno si aspettava. Sono i noduli polimetallici, formazioni ricche di metalli che impiegano milioni di anni a crescere e che, secondo un nuovo studio, ospitano al loro interno veri e propri ecosistemi in miniatura. Su 244 noduli esaminati i ricercatori hanno contato oltre 4.100 animali, e in un singolo esemplare ne vivevano addirittura 245.

A prima vista sembrano sassi qualunque. In realtà offrono qualcosa di raro negli abissi oceanici: superfici dure in un ambiente dominato dal fango molle, e in più fessure e cavità interne dove possono rifugiarsi creature più piccole di un millimetro. Sono composti in gran parte da ossidi di ferro e manganese e crescono con una lentezza estrema, spesso appena pochi millimetri in un milione di anni. Si trovano tra i 4.000 e i 6.000 metri di profondità e possono restare sul fondale per milioni di anni.

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Il cuore della scoperta sta proprio nelle dimensioni delle crepe interne dei noduli polimetallici. “Nel nostro studio mostriamo che le dimensioni delle fessure all’interno dei noduli sono sufficienti a dare casa ad animali più piccoli di un millimetro”, spiega Tanja Stratmann, ecologa degli ambienti marini profondi e una delle tre autrici principali della ricerca.

Una comunità nascosta dentro la roccia

Per esplorare questi microhabitat il gruppo di ricerca ha raccolto i noduli nella Zona Clarion Clipperton, una vastissima area del Pacifico centrale. Sono serviti strumenti di campionamento specifici come i box corer, che prelevano porzioni di fondale, e robot sottomarini telecomandati capaci di lavorare a profondità estreme. In laboratorio le rocce sono state aperte con cura per estrarre gli organismi annidati nelle crepe.

Il bilancio parla di 4.139 individui in 244 noduli, con una media di 17 animali per roccia e un esemplare particolarmente affollato che ne ospitava 245. Per la biodiversità degli abissi questi sassi non sono quindi semplici appoggi a cui gli organismi si attaccano dall’esterno. La loro struttura intricata crea spazi abitabili tridimensionali e protetti. “Le fessure dei noduli funzionano come piccoli rifugi e danno casa ad animali che non incontriamo nel sedimento molle del fondale”, osserva Coral Diaz Recio Lorenzo, un’altra delle autrici.

Rispetto al fango circostante le rocce ospitano meno animali, ma il loro contributo resta notevole. Per i nematodi, i vermi cilindrici, il numero di individui presenti dentro i noduli equivale a circa il 10% di quelli che popolano il sedimento. Per i copepodi, minuscoli crostacei, la quota sale intorno al 25%. Il dato più interessante però riguarda la composizione: le analisi genetiche hanno rivelato comunità ben distinte da quelle del fango vicino e sorprendentemente simili tra loro anche in punti distanti fino a 1.000 chilometri.

Il rischio legato all’estrazione mineraria

Proprio questa specificità preoccupa gli scienziati. I noduli contengono metalli di valore economico come nichel, cobalto e rame, e attirano l’interesse dell’estrazione mineraria in acque profonde, che punta a raccoglierli direttamente dal fondale. Portarli via significherebbe cancellare anche i rifugi che custodiscono e gli animali che ci vivono.

Un esempio è Thurammina sp. 1, un organismo unicellulare trovato con particolare frequenza dentro le rocce e che appare ben adattato a questi spazi riparati. E siccome un nodulo richiede milioni di anni per formarsi, nessuna nuova roccia comparirebbe nell’arco di una vita umana. “I nostri risultati indicano che l’attività mineraria commerciale potrebbe causare una perdita irreversibile di biodiversità unica e non ancora descritta, legata ai noduli. Bisogna tenerne conto nella gestione ambientale delle estrazioni negli abissi”, avverte Sabine Gollner.

Rimane aperta una questione cruciale. I ricercatori devono ancora capire se gli organismi legati ai noduli vivano anche in altre zone dell’oceano, perché se alcune specie fossero confinate in questi habitat la loro rimozione potrebbe contribuire a un’estinzione su scala globale. Sapere dove si trovano questi animali e quanto siano diffusi servirà a individuare le aree da proteggere e a stimare i possibili danni ecologici. Nel frattempo Tanja Stratmann sta partecipando a una spedizione internazionale nella Zona Clarion Clipperton per proseguire lo studio degli ecosistemi associati ai noduli polimetallici, un lavoro finanziato insieme ad altre indagini successive dai progetti JPIOcean MiningImpact 2 e 3.

Fonte: TecnoAndroid