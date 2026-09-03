Samsung, le nuove lavatrici Flat arrivano a IFA 2026

La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici che difficilmente si sceglie soltanto per le sue funzioni. Quando entra in casa, deve anche riuscire a convivere con l’ambiente circostante, soprattutto negli spazi moderni dove gli elettrodomestici sono sempre più parte integrante dell’arredamento.

È proprio su questo equilibrio tra estetica e funzionalità che Samsung sta lavorando con la nuova generazione di lavatrici presentata in anteprima a IFA 2026. L’azienda porta infatti il suo design Flat, finora riservato ad alcuni modelli premium, anche su una nuova gamma con capacità da 9 e 10 kg.

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L’anteprima è stata organizzata all’interno di Samsung Connect, lo spazio espositivo allestito dall’azienda in occasione della manifestazione berlinese. Il nuovo approccio non riguarda però soltanto l’aspetto esteriore: dietro una superficie più pulita trovano posto diverse tecnologie già viste sui modelli più evoluti del marchio.

Un frontale più pulito, ma anche più pratico

La caratteristica che salta maggiormente all’occhio è il nuovo frontale piatto e uniforme. Rispetto alle generazioni precedenti, Samsung ha ridotto la presenza di elementi sporgenti, cercando di ottenere un risultato più discreto e facilmente integrabile negli interni contemporanei. Non si tratta quindi soltanto di una scelta estetica. La nuova impostazione modifica anche il modo in cui si interagisce con la lavatrice, a partire dall’oblò.

Samsung ha infatti previsto un’apertura più ampia e un maggiore angolo di apertura, due accorgimenti che dovrebbero rendere più semplici le operazioni di carico e scarico. Un dettaglio apparentemente secondario, ma che può fare la differenza nell’utilizzo quotidiano.

AI Wash prova a rendere automatiche le scelte del lavaggio

Il nuovo design è soltanto una parte della proposta. Samsung ha infatti portato sulla nuova gamma alcune delle tecnologie di lavaggio già utilizzate sui modelli premium, a partire da AI Wash.

Il sistema analizza diversi elementi del carico e utilizza queste informazioni per adattare automaticamente il ciclo. Peso della biancheria, livello di sporco e tipologia di tessuto vengono rilevati per determinare la quantità di detergente e il numero di risciacqui necessari. In questo modo l’utente non deve necessariamente intervenire su ogni singola impostazione. La lavatrice cerca invece di adattare il programma alle caratteristiche del bucato, con l’obiettivo di rendere la gestione dei cicli più semplice e automatica.

AcquaSave punta a ridurre acqua e tempi di lavaggio

Un’altra delle tecnologie centrali della nuova gamma è AcquaSave, progettata per intervenire direttamente sulla quantità d’acqua utilizzata durante il lavaggio.

Il sistema sfrutta uno speciale ugello ad alta pressione che spruzza l’acqua dall’alto, distribuendola sui capi in modo più uniforme e rapido. L’acqua viene inoltre ricircolata attraverso la tecnologia Bubble Jet, permettendo di risparmiare fino a 15 litri per ciclo secondo i dati forniti da Samsung.

La riduzione dei consumi d’acqua porta con sé anche un secondo effetto. Utilizzando meno acqua, è necessario riscaldarne una quantità inferiore e questo consente di ridurre fino al 25% i tempi di lavaggio, con un conseguente risparmio energetico.

Ecobubble lavora anche a basse temperature

A completare il sistema c’è Ecobubble, una tecnologia ormai caratteristica delle lavatrici Samsung. Il principio consiste nel favorire lo scioglimento del detergente e la sua penetrazione nei tessuti attraverso la formazione di bolle.

Il risultato, secondo Samsung, permette di ottenere un lavaggio efficace anche utilizzando temperature più basse. In questo modo la tecnologia si inserisce nella stessa filosofia delle altre funzioni della nuova gamma, che punta a combinare cura dei capi, efficienza e semplicità di utilizzo.

Samsung porta il design Flat su una gamma più ampia

Con le nuove lavatrici da 9 e 10 kg, Samsung amplia dunque una soluzione estetica che fino a oggi era stata associata soprattutto ai prodotti premium. Il risultato è una gamma nella quale design e tecnologie di lavaggio procedono nella stessa direzione, senza separare l’aspetto dell’elettrodomestico dalle sue funzioni.

Le nuove lavatrici sono state presentate in anteprima a IFA 2026, ma al momento Samsung non ha comunicato prezzi, date di disponibilità e configurazioni specifiche per il mercato italiano.