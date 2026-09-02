Gargoyles, la serie live action Disney+ è stata cancellata

Brutte notizie per chi è cresciuto davanti alla TV negli anni Novanta: la serie live action tratta da Gargoyles non andrà avanti su Disney Plus. Il progetto, annunciato con una certa fanfara qualche anno fa e affidato alla casa di produzione di James Wan, è stato accantonato. A dirlo non è un rumor di corridoio ma direttamente il creatore della serie animata originale, Greg Weisman, che ha parlato dello stato dei lavori senza troppi giri di parole.

Le sue parole sono state piuttosto secche. Weisman ha spiegato che Atomic Monster, la società fondata da James Wan, aveva ottenuto la licenza per sviluppare una versione in carne e ossa di Gargoyles destinata a Disney Plus, e che quel progetto ormai è morto. Sul fronte animazione ha ammesso di non avere informazioni, ma per il live action, ha chiarito, al momento non ci sono piani.

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Un cartone che ha lasciato il segno

Chi non lo ricorda, un ripasso veloce. Gargoyles è andato in onda su ABC dal 1994 al 1997 e raccontava le vicende di un gruppo di gargoyle che, dopo mille anni passati in uno stato di pietrificazione dovuto a un incantesimo, si risvegliano nella New York contemporanea. Di giorno sembrano statue immobili, di notte diventano i protettori segreti della città. Un mix di fantasy urbano e fantascienza che, per un prodotto pensato anche per il pubblico più giovane, aveva toni sorprendentemente cupi e una scrittura tutt’altro che banale.

Il cast vocale era una specie di parata di nomi grossi. C’erano Tim Curry e Clancy Brown, ma anche Alan Cumming e Matt Frewer, l’uomo che aveva dato volto e voce a Max Headroom. Una combinazione che ha contribuito parecchio a costruire quello status da cult di cui la serie gode ancora oggi, ben oltre i confini della nostalgia generazionale.

Il progetto di James Wan e cosa era stato promesso

L’annuncio risale al 2023, quando venne comunicato che Atomic Monster avrebbe trasformato il cartone in una serie televisiva live action per Disney Plus. Alla guida del progetto, in qualità di showrunner, era stato scelto Gary Dauberman, sceneggiatore di It diretto da Andy Muschietti e autore di diversi capitoli del franchise di The Conjuring. Un profilo che parlava chiaro sulle intenzioni: horror, atmosfere dense, niente edulcorazioni.

Dauberman stesso, ancora nel 2025, aveva aggiornato la situazione dicendo che l’oscurità della serie originale sarebbe rimasta intatta e di essere entusiasta all’idea di vedere quel mondo animato prendere vita in forma reale. Aveva anche scherzato sul fatto che Disney lo avrebbe ucciso se si fosse lasciato scappare altri dettagli. Segno che, almeno fino a poco tempo fa, qualcosa si muoveva davvero dietro le quinte.

Poi il silenzio, e ora la conferma che tutto si è fermato. Non è stata fornita una spiegazione ufficiale sulle ragioni dello stop, né sono emerse indicazioni su un eventuale ritorno del progetto in altra forma. Weisman ha semplicemente registrato la situazione attuale, lasciando aperta soltanto la porta di una possibile versione animata di cui però dichiara di non sapere nulla.

Dove recuperare la serie originale

Per chi volesse rivedere le avventure di Goliath e compagni, o scoprirle per la prima volta, tutte e tre le stagioni di Gargoyles sono disponibili in streaming proprio su Disney Plus. Un’ironia non da poco, considerato che la piattaforma che ospita l’originale è la stessa che ha deciso di non proseguire con l’adattamento in live action. Resta il fatto che il progetto guidato da James Wan era arrivato a un livello di sviluppo abbastanza avanzato da avere uno showrunner confermato e una direzione creativa definita, con quell’impronta horror che sulla carta sembrava perfetta per un materiale di partenza già di suo più adulto di quanto la fascia oraria pomeridiana lasciasse immaginare.