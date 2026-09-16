Samsung Gallery: backup su Google Foto al posto di OneDrive

Chi usa un Galaxy da anni sa quanto sia stata scomoda la situazione degli ultimi mesi, e ora arriva la svolta: Samsung Gallery sta per integrare il backup su Google Foto, prendendo il posto di quella sincronizzazione con OneDrive che era stata tolta lasciando parecchi utenti senza una soluzione nativa. L’indizio arriva da un aggiornamento dell’app di sistema dedicata alla sincronizzazione, che di fatto anticipa tutto.

L’antefatto è semplice. All’inizio di quest’anno Samsung ha rimosso l’integrazione con OneDrive dalla sua app Galleria e, di conseguenza, ha eliminato anche il backup cloud integrato per i possessori di dispositivi Galaxy. Nulla di drammatico sul piano pratico, perché chiunque poteva continuare a usare le applicazioni di Microsoft, Google, Amazon o di qualunque altro fornitore. Il punto è che dentro la Galleria di Samsung non restava più niente, nessuna funzione pronta all’uso, e per chi era abituato a non pensarci era un fastidio quotidiano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa dice l’aggiornamento di Gallery Cloud Sync

La conferma arriva dalla descrizione aggiornata dell’app Gallery Cloud Sync presente sui dispositivi Samsung. Il testo parla di un servizio che salva in modo sicuro i ricordi sul cloud di Google, permettendo di ritrovarli su tutti i propri dispositivi in qualsiasi momento. L’esempio citato è quello classico, ossia scattare una foto con lo smartphone e ritrovarsela subito sul tablet.

Tre i punti messi in evidenza. Il primo riguarda un backup definito facile e sicuro, con foto, video e album della Galleria archiviati nel cloud. Il secondo è la sincronizzazione su più dispositivi, con la promessa che la Galleria resti sempre identica e aggiornata a prescindere da quale apparecchio si stia usando. Il terzo insiste sull’affidabilità dell’infrastruttura di Google, descritta come rapida e stabile.

Va detto che il riferimento a Google Cloud nella descrizione è un po’ fuorviante. Quello che sta arrivando davvero è un’integrazione diretta con Google Foto, come mostrato da alcune anteprime della funzione circolate in rete. Al momento non risulta ancora attiva, almeno nelle prove effettuate, ma la voce si chiamerà Sincronizza con Google e porterà con sé un pacchetto di opzioni piuttosto completo.

Come funzionerà la sincronizzazione sui Galaxy

Dall’interno dell’app sarà possibile controllare lo spazio di archiviazione disponibile, scegliere quali album sincronizzare e stabilire a quali condizioni di rete far partire il caricamento, così da evitare consumi di traffico dati indesiderati. Una gestione granulare, insomma, che ricalca quello che già si trova altrove.

Per vedere la novità serviranno un paio di passaggi. Samsung richiede che siano aggiornate sia l’app Gallery Cloud Sync sia Samsung Cloud, ma tutto lascia pensare che serva anche un aggiornamento dell’app Galleria vera e propria, se non addirittura un aggiornamento di sistema completo, per avere la funzione pienamente operativa.

Nulla di inedito nel panorama Android, tra l’altro. Un’integrazione di questo tipo con Google Foto esiste già da qualche anno ed era stata aggiunta all’app Galleria di OnePlus nel 2024, oltre che sui dispositivi Xiaomi e su quelli di altri marchi selezionati. La pagina di supporto di Google dedicata all’argomento, per ora, non cita ancora Samsung tra i produttori compatibili.

Resta il tema della transizione per chi non ha mai abbandonato la vecchia soluzione. Gli utenti che già usavano OneDrive potranno continuare a sincronizzare le proprie foto attraverso la Galleria fino al 30 settembre, data oltre la quale quel canale si chiuderà definitivamente. Il ricambio, quindi, arriva con un tempismo che permette di non trovarsi scoperti.