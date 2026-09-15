Android ha già una gabbia per gli agenti AI, ma è vuota

Chi va a cercare negli angoli più nascosti di Android una schermata per gestire gli agenti AI resta a mani vuote, perché quella schermata semplicemente non c’è. Eppure il sistema per controllarli esiste già, funziona, ed è chiuso a doppia mandata. Si trova nei documenti per sviluppatori, nelle note di rilascio degli SDK e in un registro di permessi che la stragrande maggioranza degli utenti non vedrà mai. Google, in pratica, ha costruito una gabbia di sicurezza per gli agenti autonomi. Il dettaglio curioso è che dentro non c’è ancora nessuno.

Il permesso si chiama EXECUTEAPPFUNCTIONS ed è riservato soltanto agli agenti approvati. Qualsiasi app o assistente ne ha bisogno prima di poter scoprire o eseguire le funzioni di un’altra applicazione. Non compare in nessun menu raggiungibile smanettando tra le impostazioni, non si trova nemmeno nelle Opzioni sviluppatore. Vive dentro il framework AppFunctionsManager, la porzione di sistema operativo pensata proprio per gestire questo passaggio di consegne, e l’accesso è praticamente blindato al software Google, Gemini in testa.

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Come funziona AppFunctions, il motore di tutta la faccenda

Il meccanismo è meno esotico di quanto sembri. Invece di far simulare a un agente la sequenza di tocchi sullo schermo, come farebbe una persona in carne e ossa, gli sviluppatori possono costruire una scorciatoia verso un’azione specifica dentro la loro app. Google paragona la cosa al modo in cui strumenti esterni si collegano a un servizio, anziché usarlo come farebbe un utente normale. Quando quella scorciatoia esiste, Android la registra e la tiene sotto controllo.

Un esempio concreto: chiedere a Gemini di prenotare una corsa. Invece di aprire l’applicazione e andare a caccia del pulsante giusto, l’agente dovrebbe attivare direttamente quell’azione. Una specie di collegamento ipertestuale applicato a un compito preciso. Niente tocchi, niente rischio che un aggiornamento sposti un bottone e mandi tutto all’aria. L’agente conserva l’elenco delle scorciatoie, non l’intera procedura. Più pulito, più diretto, molto meno fragile. Con un però grosso quanto una casa: funziona solo dopo che uno sviluppatore ha costruito la scorciatoia, e per ora quasi nessuno l’ha fatto.

Perché resta una città fantasma

Tutto quello che ruota attorno a questo sistema porta ancora l’etichetta preview o alpha. L’accesso di Gemini è limitato a un gruppetto ristretto di tester scelti a mano da Google, e il programma non ha una data di uscita. Significa anche che le regole potrebbero cambiare senza preavviso. Per ottenere un accesso reale bisogna candidarsi a un programma anticipato e sperare di essere selezionati, senza alcuna garanzia. Per la maggior parte degli sviluppatori il gioco non vale la candela, soprattutto quando il terreno sotto i piedi può muoversi da un momento all’altro. Non è lentezza. Gemini è già integrato in dieci app di Google, ma solo tre di queste risultano davvero utili. Gli strumenti continuano ad arrivare prima dell’esperienza vera e propria, e in questo caso specifico la scelta ha una sua logica.

Costruire la gabbia prima dell’inquilino

Android ha sempre fatto il contrario: prima lancia la funzione, poi la mette sotto chiave quando qualcosa va storto. Posizione, dati in background, notifiche, tutto è partito spalancato per poi finire dietro quei permessi che oggi vengono accettati distrattamente senza rendersi conto delle conseguenze. Ripetere lo schema con l’intelligenza artificiale sarebbe stato peggio. Un agente libero di muoversi può leggere messaggi o spostare denaro prima che qualcuno si accorga di qualcosa. Non è lo stesso rischio di un’app che vuole la posizione in background.

Mettere i paletti adesso, prima che gli sviluppatori abbiano buoni motivi per opporsi, significa che le regole esistono prima che venga la tentazione di tagliare qualche angolo. Un punto decisivo quando entrano in ballo soldi veri e utenti veri. Il desiderio, del resto, si vede: sviluppatori terzi hanno già costruito agenti per Android alla vecchia maniera, navigando tra le schermate via ADB, esattamente l’approccio fragile che AppFunctions vorrebbe eliminare.

I permessi per gli agenti AI di Android sono quindi curati nel dettaglio e al momento non governano quasi nulla su uno smartphone comune. Assomiglia più a una squadra di sicurezza che completa i progetti prima ancora che l’edificio abbia un inquilino. Le ambizioni di Google vanno oltre il telefono, con un agente cloud che lavora senza sosta su Gmail e Documenti, e questo permesso aspetta che la stessa cosa accada in locale. La gabbia è costruita, testata e chiusa. Nessuno ci si è ancora trasferito.