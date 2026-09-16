Walt Disney World: assistente AI con Gemini per prenotare hotel

Chi sogna una vacanza a Walt Disney World presto potrà contare su un assistente basato sull’intelligenza artificiale costruito direttamente dentro il sito di prenotazione e dentro l’app della compagnia. Non è una novità assoluta nel settore dei viaggi, va detto: da anni chi organizza una vacanza si appoggia a strumenti come ChatGPT o Copilot, oppure alle funzioni già integrate in portali come Booking.com e TripAdvisor. La differenza qui sta nel fatto che il colosso dell’intrattenimento ha deciso di mettere in campo un motore tutto suo, pensato per rispondere alle domande dei visitatori con il linguaggio di tutti i giorni.

Il funzionamento, sulla carta, è semplice. Invece di navigare tra filtri, elenchi di hotel e tabelle di disponibilità, si scrive quello che serve come se si stesse parlando con un addetto al banco informazioni. Un esempio concreto arriva dalla stessa Disney: qualcosa come “i miei figli adorano La Sirenetta, vogliono passare tempo in piscina e avere un collegamento comodo con il Magic Kingdom, in quale hotel conviene soggiornare?”. Il sistema elabora la richiesta e restituisce i suggerimenti più adatti al caso specifico.

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Walt Disney World: confronti tra resort e riepiloghi generati dall’AI

La funzione AI di Disney non si limita a proporre una struttura. È possibile chiederle di mettere a confronto più resort valutando aspetti come la posizione e i prezzi, così da capire quale scelta abbia più senso. Il meccanismo ricorda da vicino le AI Overviews di Google nella ricerca: quando si cerca qualcosa, compaiono riepiloghi generati automaticamente su tariffe e disponibilità. Una volta completati i consigli, la chat indirizza l’utente verso i link di prenotazione veri e propri, chiudendo il cerchio senza costringere a ripartire da zero.

Alla base di tutto c’è Gemini, il modello di Google, ma con un vincolo importante: l’assistente attinge soltanto ai dati ufficiali dell’azienda, non al web aperto. “Stiamo collaborando con Google Cloud per la parte di intelligenza artificiale, ma alla base ci sono fonti e dati Disney”, ha spiegato un rappresentante della società durante un incontro con la stampa. Una scelta che punta a ridurre il rischio di informazioni sbagliate o superate, il tallone d’Achille classico dei chatbot generalisti quando si parla di orari, tariffe e disponibilità che cambiano di continuo.

Beta limitata, niente Lightning Lane né ristoranti

Il lancio avverrà in beta a breve e con parecchi paletti. I riepiloghi generati dall’AI e le prenotazioni non copriranno, almeno all’inizio, il servizio Lightning Lane e nemmeno le prenotazioni dei ristoranti. La disponibilità sarà inoltre limitata a Walt Disney World, quindi fuori dal perimetro restano per ora gli altri parchi del gruppo. L’accesso alla fase sperimentale verrà concesso a ospiti selezionati in modo casuale negli Stati Uniti e in Canada, con l’idea di raccogliere le loro impressioni e usarle per correggere il tiro prima di un’apertura più ampia, che avverrà per fasi successive.

C’è anche un secondo fronte di test, meno visibile per il pubblico ma altrettanto rilevante. Disney sta continuando a provare i riepiloghi automatici insieme ai propri cast member, il personale dei parchi, per verificare che le informazioni estratte dalle fonti interne siano accurate. L’obiettivo dichiarato è far risparmiare tempo ai visitatori, che oggi spesso si ritrovano a spulciare pagine su pagine per capire quale hotel abbia la piscina giusta o quale sia il collegamento più rapido verso un parco.

Il quadro, insomma, è quello di un’adozione prudente: un assistente conversazionale che gira su tecnologia Google ma si nutre solo di dati proprietari, disponibile a un gruppo ristretto di utenti e su un perimetro di servizi volutamente contenuto. Le prenotazioni dei ristoranti e il Lightning Lane, due delle voci più cercate da chi organizza una giornata nei parchi, resteranno fuori dal sistema al momento del debutto.