Android Advanced Protection: in arrivo le Expert features

Il sistema di sicurezza più severo che Google abbia messo su Android, quell’Advanced Protection arrivato con Android 16, potrebbe presto diventare meno rigido e lasciare qualche margine di scelta in più a chi lo attiva. Fino a oggi il meccanismo ha funzionato come un interruttore unico: si accende e parte tutto insieme, senza possibilità di intervenire sulle singole voci. Adesso, però, nel codice dei servizi Google spuntano indizi di un cambio di rotta.

La logica finora è stata piuttosto netta, quasi tutto o niente. Una volta abilitata Advanced Protection, la stragrande maggioranza delle misure entra in funzione in automatico e resta lì, non gestibile voce per voce. L’unica deroga riguardava Intrusion Logging, che Google aveva già presentato come funzione facoltativa, lasciando all’utente la decisione se tenerla attiva oppure no. Per tutto il resto, nessuna trattativa.

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Cosa sono le Expert features comparse nel codice

Spulciando Google Play Services 26.36.30 sono emersi riferimenti a una sezione inedita chiamata “Expert features”, pensata proprio per rendere opzionali alcune delle protezioni più restrittive del pacchetto. Nell’elenco comparirebbero Intrusion Detection, USB Protection e la protezione dalle reti Wi Fi considerate non sicure. Tre funzioni che, va detto, sono anche quelle che più facilmente si fanno notare nell’uso quotidiano, perché intervengono su gesti banali come collegare un cavo o agganciarsi a una rete pubblica.

Le stringhe individuate nel codice parlano apertamente di una modalità esperto e chiariscono il senso dell’operazione: queste protezioni offrono un livello di sicurezza superiore, ma in cambio possono portare limitazioni aggiuntive. Tradotto, chi sa cosa sta facendo potrà calibrare il sistema sulle proprie abitudini, spegnendo quello che considera eccessivo e tenendo acceso il resto. Un compromesso che sposta un po’ di responsabilità sull’utente, ma che rende Android meno ingessato per chi aveva rinunciato ad Advanced Protection proprio per via delle scomodità.

Il caso USB Protection e gli effetti collaterali

L’esempio più concreto è proprio USB Protection. Con la funzione attiva, lo smartphone pretende di essere sbloccato prima che parta una nuova connessione via cavo. Una misura disponibile su Pixel 6 e modelli successivi, nata per tagliare il rischio di accessi non autorizzati attraverso il collegamento fisico, il tipo di attacco che passa da una presa USB apparentemente innocua.

Il rovescio della medaglia esiste ed è abbastanza fastidioso. In alcune circostanze la ricarica rapida può non avviarsi finché il telefono non viene sbloccato, mentre la ricarica normale prosegue senza problemi. Nulla di drammatico, ma abbastanza per irritare chi collega il cavo al volo prima di uscire di casa e poi scopre di aver recuperato molta meno batteria del previsto. Poter disattivare quella singola voce, tenendo però tutto il resto dell’impianto di sicurezza, cambia parecchio la percezione dello strumento.

Lo stesso ragionamento vale per la protezione dalle reti Wi Fi non sicure, che può bloccare la connessione a hotspot pubblici o a reti aziendali configurate in modo poco ortodosso, e per Intrusion Detection, pensata per segnalare comportamenti anomali sul dispositivo. Funzioni utili, certo, ma che in alcuni contesti diventano un ostacolo più che un aiuto.