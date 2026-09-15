Motorola Razr Fold wide: vetro 3D e display senza piega

Le indiscrezioni attorno al Motorola Razr Fold in versione larga stanno prendendo una forma piuttosto definita, tra una certificazione appena comparsa e alcuni mockup interni usciti dal team di design dell’azienda. Il quadro che ne esce parla di un pieghevole ad apertura orizzontale pensato per giocarsela con Galaxy Z Fold 8 e con il presunto iPhone Duo, con due parole d’ordine che tornano più volte nei documenti: 3D glass e un display senza piega. Le immagini di concept erano arrivate all’inizio di settembre, ma non erano state pubblicate subito perché mancavano riscontri sufficienti. Nessun teaser ufficiale da parte di Motorola, solo dei file con i watermark di Lenovo e Motorola. Ed è proprio quel dettaglio, apparentemente marginale, ad aver cambiato le carte in tavola nelle ultime ore.

Cosa mostrano gli schizzi interni del wide Razr Fold

Il livello di dettaglio degli schizzi è sorprendente. Alcune porzioni dei mockup sono accompagnate da annotazioni come “bezel-less” e appunto “3D glass”, riferite allo schermo esterno. Curiosamente la seconda dicitura compare accanto al disegno di un Razr classico e non del Fold, il che lascia aperta l’ipotesi che Motorola stia lavorando a un pannello di copertura diverso su più fronti. L’interpretazione più probabile è che si tratti di bordi curvi, simili a quelli visti sulla serie Motorola Edge.

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C’è poi il tema delle cornici. Il progetto punta a un frontale senza bordi, con angoli squadrati sul lato sinistro e arrotondati su quello destro, una scelta che avvicina parecchio l’estetica a quella della filosofia Apple. Senza una cornice, il display esterno finirebbe per assomigliare molto a quello ipotizzato per iPhone Duo. L’alternativa sarebbe la strada seguita da Pixel 11 Pro Fold, che usa proprio i bordi per addolcire gli angoli più spigolosi sulla sinistra dello schermo.

La piega che non si vede e il capitolo certificazione

Un’altra pagina del documento mette nero su bianco un obiettivo ambizioso: arrivare il più vicino possibile a un display senza piega. La scritta compare in bella evidenza su una delle immagini. Galaxy Z Fold 8 e iPhone Duo ci vanno molto vicino, ma non ci arrivano del tutto. Se Motorola abbia davvero la tecnologia per azzerare la piega dello schermo interno oppure se si tratti soltanto di linguaggio da reparto marketing, al momento non è dato saperlo. Di margine però ce n’è parecchio, visto che l’attuale Razr Fold mostra una piega più evidente rispetto alla media della concorrenza.

Il motivo per cui questi materiali trapelati meritano attenzione sta tutto nel watermark. Lo stesso identico marchio compare infatti nelle certificazioni del Wireless Power Consortium dedicate ai dispositivi Razr. Era spuntato ad aprile sulla scheda dell’attuale Razr Fold, e a riportare l’attenzione sulla questione è stata una nuova registrazione comparsa in questi giorni, sempre relativa al modello già in commercio ma in una variante destinata a Verizon.

Un prodotto che al momento non esiste sul mercato. Il numero di modello è identico a quello del Razr Fold già disponibile, con l’unica differenza di una “V” finale che indica appunto la versione per l’operatore americano. Questa variante aggiornata sale allo standard Qi 2.2.1, pur restando priva di magneti interni.

Difficile trarre conclusioni definitive sul Razr Fold targato Verizon basandosi soltanto su una certificazione. Il watermark, però, racconta un’altra storia: i materiali trapelati sono con ogni probabilità un indicatore reale di quello che Motorola ha intenzione di portare sul suo pieghevole ad apertura larga. Il nome commerciale, tra l’altro, quasi certamente non sarà quello circolato finora.