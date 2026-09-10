Amazfit Active 3 Premium: arrivano HYROX e FTMS con l’update

Chi possiede un Amazfit Active 3 Premium troverà già in coda nell’app Zepp un aggiornamento software che tocca soprattutto la parte sportiva, con l’arrivo dell’analisi HYROX, il supporto al protocollo FTMS per gli allenamenti indoor e una gestione della musica finalmente più comoda. Zepp Health ha avviato la distribuzione su scala globale, quindi il pacchetto dovrebbe farsi vedere nell’arco di poco tempo su tutti gli esemplari dello sportwatch dedicato ai corridori presentato a febbraio 2026.

Il numero di versione è 6.3.25.5 e il peso si aggira intorno ai 16 MB, niente che possa spaventare. Arriva a circa un mese di distanza dal rilascio precedente, quello identificato come 6.2.204.3, che aveva portato in dote Zepp OS 6 insieme ad altre migliorie. In mezzo, nella seconda metà di agosto e solo su alcuni mercati, si era inserita la versione 6.3.13.5 con i promemoria per la connessione degli accessori, il rilevamento del percorso errato durante la navigazione e una lunga lista di ottimizzazioni sotto il cofano.

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Le novità dell’aggiornamento per Amazfit Active 3 Premium

Il changelog elenca sei novità e tre ottimizzazioni, un aggiornamento molto simile a quello arrivato pochi giorni prima sui tre modelli ancora supportati della gamma T-Rex. La voce che salta subito all’occhio è l’analisi HYROX: dopo aver collegato e indossato Helio Strap Pro, basta avviare una gara o una simulazione dall’orologio per registrare numero di movimenti, frequenza dei movimenti e andamento della frequenza cardiaca. A fine sessione l’orologio restituisce le variazioni di ritmo e suggerimenti di allenamento stazione per stazione, che per chi si allena su questo formato di gara fa una certa differenza.

Poi ci sono le impostazioni predefinite per gli atleti, una scorciatoia che una volta attivata accende le notifiche sportive, taglia le distrazioni, registra dati più precisi sull’allenamento e allunga la durata della batteria. Il percorso da seguire passa dall’app Zepp, sezione Dispositivo, poi Impostazioni dispositivo, Impostazioni allenamento e infine Modalità atleta predefinita. Sempre dall’app diventa possibile gestire musica e playlist, con il menù dedicato dentro Impostazioni applicazione dispositivo.

Capitolo indoor: il ciclismo su rulli e cyclette da spinning ora sfrutta il protocollo standard FTMS, quindi una volta stabilita la connessione l’orologio mostra potenza, cadenza, velocità e distanza. Nella pagina di calibrazione della distanza si può scegliere fra unità metriche e imperiali. Rinnovato anche il monitoraggio del ciclo, con interfaccia ridisegnata, algoritmo di previsione migliorato e una funzione di check in per registrare sintomi, umore e abitudini quotidiane. La libreria di allenamento, infine, guadagna il supporto alla navigazione. Sul fronte delle ottimizzazioni, l’abbinamento con Helio Strap Pro diventa automatico quando la fascia è collegata allo stesso account, migliora la leggibilità dei dati del grafico altimetrico del percorso e, con la visualizzazione avanzata attiva, la mappa ruota da sola per allinearsi alla direzione corrente durante lo zoom.

Come installare il nuovo software

La procedura resta quella di sempre e passa dallo smartphone abbinato all’orologio. Serve l’app Zepp, poi la scheda del profilo, un tocco sul dispositivo, uno scorrimento fino in fondo alla pagina e la voce Aggiornamento di sistema. Se il pacchetto è disponibile l’app lo segnala, dopodiché basta confermare il download e attendere l’installazione. Un consiglio banale ma utile: meglio avere batteria a sufficienza e lasciare orologio e telefono vicini per tutta la durata dell’operazione.