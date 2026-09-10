HONOR debutta al Festival di Venezia con Robot Phone e Magic9 Pro Max

HONOR è stata Partner Strategico Ufficiale per l’Imaging dell’International Promotion Program for Chinese-Language Films in occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha presentato i propri dispositivi dedicati alla produzione cinematografica, tra cui il primo Robot Phone al mondo, sviluppato in collaborazione con ARRI.

Il dispositivo ha attirato l’attenzione a Venezia grazie al design innovativo del gimbal meccanico e alle funzionalità di imaging cinematografico professionale, confermando le potenzialità mostrate già in occasione di altri eventi cinematografici internazionali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Debutta HONOR Magic9 Pro Max con finitura ispirata alle cineprese ARRI

La partnership tra HONOR e ARRI si estende ora anche alla serie flagship Magic. Durante la Mostra del Cinema ha fatto il suo debutto HONOR Magic9 Pro Max, che si distingue per un’inedita finitura posteriore verde muschio e un modulo fotografico che porta il logo ARRI, con la disposizione degli obiettivi che richiama il linguaggio stilistico di una delle cineprese più iconiche del brand tedesco.

ARRI LogC3, Wide Gamut 3 e Looks portati su smartphone

Il nucleo tecnico della collaborazione consiste nell’adattare elementi della rinomata Image Science di ARRI e dei suoi workflow professionali all’uso su dispositivi mobili. ARRI LogC3 preserva maggiore quantità di informazioni nelle alte luci e nelle ombre, offrendo più margine in post-produzione. ARRI Wide Gamut 3 mette a disposizione uno spazio colore più ampio. ARRI Looks permette di applicare stili cromatici cinematografici controllati direttamente dal dispositivo. HONOR Robot Phone integra tutte e tre le tecnologie in un unico flusso di lavoro mobile che copre l’intero processo, dalle riprese alla post-produzione.

Secondo David Bermbach, Chief Product Officer di ARRI, il futuro dell’imaging non riguarda semplicemente un numero maggiore di pixel, ma il controllo che questi strumenti offrono ai creator — un principio che guida la collaborazione tra la competenza HONOR nell’imaging mobile e la robotica, e oltre un secolo di leadership ARRI nella scienza dell’immagine cinematografica, riconosciuta con 20 Scientific and Technical Awards dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Magic9 Series in arrivo in Cina a fine settembre

HONOR punta a estendere le funzionalità di imaging cinematografico a una gamma sempre più ampia di dispositivi consumer. La nuova HONOR Magic9 Series, il cui lancio è previsto in Cina alla fine di settembre, mostrerà ulteriormente le potenzialità delle tecnologie ARRI, portando funzionalità cinematografiche professionali a una nuova generazione di utenti mobile.

Robot Phone è già stato presentato in occasione di alcuni dei principali eventi cinematografici internazionali, tra cui il 79° Festival di Cannes, il 28° Shanghai International Film Festival e ora la 83ª Mostra di Venezia, ricevendo riconoscimenti da registi e professionisti del settore per la maturità tecnologica del dispositivo.