La nuova serie Galaxy S27 si prepara a portare con sé un livello di complessità inedito sul fronte delle memorie. Stando alle ultime indiscrezioni, i quattro modelli della famiglia non avranno tutti la stessa dotazione: Samsung starebbe infatti pensando a un mix che lascerà alcune versioni in continuità con le configurazioni attuali, mentre altre potranno finalmente compiere un salto generazionale grazie all’archiviazione UFS 5.0 e alla RAM LPDDR6.

Non si tratta quindi di un aggiornamento uniforme che coinvolge l’intera gamma. La scelta sembra puntare su una netta differenziazione tra i dispositivi, con i componenti più recenti destinati soltanto a una parte della lineup. I riferimenti emersi finora chiamano in causa soprattutto Galaxy S27 Ultra e la variante Pro, ovvero i modelli che dovrebbero collocarsi nella fascia più alta della serie.

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Galaxy S27 e le memorie, un quadro tutt’altro che lineare

Quando si parla di smartphone di fascia alta, la memoria interna e la RAM sono due elementi che il pubblico tende a dare per scontati. Eppure è proprio qui che la famiglia Galaxy S27 rischia di creare un po’ di confusione. Avere quattro modelli con caratteristiche di base simili ma con tipologie di memoria diverse significa che, al momento dell’acquisto, sarà necessario fare più attenzione del solito alla scheda tecnica.

Da una parte ci saranno quindi i dispositivi che manterranno soluzioni già viste sulla generazione attuale. Dall’altra quelli che adotteranno lo standard UFS 5.0 per lo spazio di archiviazione e la nuova LPDDR6 per la memoria di lavoro. Il passaggio rappresenterebbe un vero cambio generazionale, perché riguarda entrambe le componenti che incidono direttamente sulla velocità con cui il telefono salva, legge e gestisce i dati.

Per Samsung la strategia avrebbe una logica abbastanza chiara: riservare le tecnologie più nuove ai modelli di punta, così da rendere ancora più marcata la distanza rispetto alle versioni più accessibili. Il rovescio della medaglia è una gamma meno omogenea, dove il nome del dispositivo non basta più a capire che cosa si nasconde sotto la scocca.

Il precedente dei tagli da 128 GB

Non è comunque la prima volta che il produttore coreano differenzia le memorie all’interno della stessa serie. Negli anni passati gli utenti si sono abituati alla distinzione tra le versioni con 128 GB di memoria interna e quelle di taglio superiore. In quel caso però la ragione era piuttosto pratica e dipendeva meno da una scelta commerciale.

Il motivo principale stava nel fatto che quel particolare taglio non era disponibile in formato UFS 4.0 o superiore. L’azienda si trovava di conseguenza costretta a montare memorie UFS 3.1 esclusivamente su quella configurazione, mentre le varianti con più spazio potevano contare sullo standard più recente. Una differenza legata quindi alla disponibilità dei componenti, non a una precisa volontà di separare i modelli.

Con Galaxy S27 lo scenario sembra cambiare natura. Stavolta la distinzione non riguarderebbe un singolo taglio di memoria all’interno dello stesso modello, ma interi dispositivi della famiglia. Alcuni smartphone resteranno ancorati alle configurazioni che già si conoscono, altri invece faranno il salto verso UFS 5.0 e RAM LPDDR6, introducendo per la prima volta nella serie questa combinazione di componenti.

Fonte: TecnoAndroid