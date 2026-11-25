Il telefono ormai è diventato uno strumento di pagamento e l’esercente deve attivarsi per mettere a disposizione dei lettori in grado di accettare questo tipo di transazioni. Ci sono varie soluzioni abilitate ai pagamenti contactless. Per gli utenti che usano dispositivi con Android basta avere un dispositivo compatibile e una carta inserita nel proprio wallet digitale. Un pos mobile permette di ricevere questi pagamenti anche al tavolo, durante una consegna o presso il domicilio del cliente, lontano dalla cassa.

Il collegamento tra il telefono e il POS tramite NFC

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Il telefono e il lettore comunicano attraverso l’NFC, una tecnologia che permette lo scambio di informazioni a breve distanza e che viene utilizzata nei pagamenti contactless. Gli standard EMV consentono al terminale di dialogare sia con le carte abilitate sia con i dispositivi mobili compatibili.

Quindi, non è necessario che il POS portatile utilizzi Android per ricevere un pagamento da un telefono Android. Quello che fa differenza è il circuito della carta. Una carta può essere utilizzabile nel wallet del cliente ma può non essere compresa fra quelle accettate dal contratto del commerciante. Il simbolo contactless indica come avviene la lettura, ma la compatibilità completa dipende anche da questi accordi.

Per il pagamento alla cassa bastano pochi secondi

La prima operazione spetta all’esercente, che inserisce l’importo sul terminale oppure nell’app associata al lettore. Il cliente controlla la cifra, sblocca il telefono con un metodo accettato e avvicina la zona dell’antenna NFC al punto di lettura.

Se Google Wallet è configurato correttamente, la carta predefinita può essere utilizzata anche senza aprire l’app. Per pagare con un’altra carta bisogna invece selezionarla nel portafoglio digitale. Il telefono deve rimanere vicino al terminale per il tempo necessario alla comunicazione.

Non è necessario associare il dispositivo del cliente al lettore tramite Bluetooth. Alla fine bisogna verificare l’esito sul terminale o nell’app di incasso.

Quali dispositivi permettono di ricevere il pagamento

Sul telefono del cliente, Google Wallet e Samsung Wallet permettono di utilizzare carte abilitate sui POS contactless. Per l’esercente, invece, esistono varie configurazioni possibili:

Lettore collegato allo smartphone: riceve il pagamento tramite NFC e funziona insieme all’app dell’esercente. La connessione e la compatibilità dipendono dal modello. POS autonomo: ha una propria interfaccia e può utilizzare il Wi-Fi o la rete mobile, senza che serva un telefono abbinato. Terminale integrato nella cassa: può ricevere lo stesso tipo di pagamento, purché siano abilitati il contactless e i circuiti necessari. SoftPOS o Tap to Pay: uno smartphone compatibile dell’esercente viene utilizzato per ricevere il pagamento attraverso un’app abilitata, senza un lettore esterno.

Per scegliere un POS portatile bisogna, quindi, partire dal servizio di accettazione e dalle esigenze dell’attività. La compatibilità dichiarata con un wallet va verificata insieme all’elenco delle carte e dei circuiti disponibili.

Come vengono protetti i dati della carta: la tokenizzazione

Nei pagamenti contactless di Google Wallet, il numero della carta viene sostituito da un identificativo virtuale associato al dispositivo. Questo processo si chiama tokenizzazione e permette di non comunicare all’esercente il numero originale della carta. Anche Samsung Wallet usa una protezione simile.

A queste protezioni si aggiunge la verifica dell’identità. Google Wallet ammette il PIN, la sequenza, la password e la biometria con requisiti precisi. Non tutti i sistemi di sblocco facciale sono sufficienti. Samsung Wallet prevede invece l’autenticazione tramite l’impronta o il PIN.

Naturalmente, questo non significa che le frodi siano impossibili. Bisogna fare attenzione a mantenere lo smartphone aggiornato e a custodire i codici correttamente. Anche l’esercente deve mantenere aggiornati il lettore e l’applicazione, in base alle indicazioni del fornitore.

Come gestire i problemi di pagamento e i resi

Quando il POS portatile non rileva il telefono, bisogna controllare che l’NFC sia attivo, verificare la posizione dell’antenna e lasciare il dispositivo vicino al lettore per il tempo necessario. Se, invece, il terminale registra un rifiuto, potrebbe essere un problema legato al circuito o all’autorizzazione della banca.

Per quanto riguarda i requisiti del telefono, Google Wallet richiede Android 9 o una versione successiva. I dispositivi modificati con root o con bootloader sbloccato possono non essere utilizzabili per pagare nei negozi.

Un altro aspetto da conoscere riguarda i resi. Per alcune operazioni, Google indica che possono servire le ultime quattro cifre della carta virtuale. Queste cifre possono essere diverse da quelle stampate sulla carta fisica. Quindi, per il pagamento bastano pochi tap ma è sempre bene controllare che la transazione sia andata a buon fine.

La maggior parte degli smartphone Android oggi sono abilitati al pagamento contactless, a patto che l’esercente abbia degli strumenti predisposti per abilitare questo tipo di transazioni.

Fonte: TecnoAndroid