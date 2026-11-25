Arrivano nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy S27 Pro e questa volta riguardano un aspetto che molti appassionati aspettavano con una certa curiosità, cioè il processore scelto dall’azienda coreana per il nuovo modello. Le prime informazioni indicano un chip progettato in casa Samsung e non la soluzione Qualcomm destinata alla variante più costosa della famiglia. Per chi sperava in una dotazione identica a quella del fratello maggiore non si tratta certo di una bella notizia.

Le anticipazioni sulla serie Galaxy S27 continuano a circolare in Rete con un ritmo davvero serrato e la cosa non sorprende più di tanto, dato che la presentazione ufficiale è in programma per l’inizio del prossimo anno. Nel 2027 il colosso sudcoreano porterà la sua gamma di punta a quattro modelli e la novità sarà proprio Galaxy S27 Pro, pensato per collocarsi in una fascia intermedia tra la variante Plus e quella Ultra.

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Finora non era affatto chiaro se per questo smartphone il produttore avrebbe puntato sullo stesso chip di Galaxy S27 Ultra, ovvero il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Nelle ultime ore però è arrivato un contributo piuttosto importante da Geekbench, la nota piattaforma di benchmark che spesso svela in anticipo le specifiche dei dispositivi ancora in fase di sviluppo.

Il chip Exynos 2700 nel test di Geekbench

Nel database di Geekbench è comparsa la versione di Galaxy S27 Pro destinata ai mercati europei e asiatici, spinta da quello che con ogni probabilità è il nuovo Exynos 2700. Parliamo di una CPU dotata di 10 core e affiancata da una GPU Xclipse 970. La memoria RAM rilevata durante la prova invece ammonta a 12 GB.

Anche sul fronte software emergono alcuni dettagli interessanti. Il terminale analizzato gira infatti su Android 17 e con buona probabilità è accompagnato dall’interfaccia One UI 9.5. Il telefono comparso nella piattaforma di test è dunque un esemplare ancora lontano dalla versione definitiva, e questo elemento pesa parecchio quando si passa a guardare i numeri.

I punteggi ottenuti da questa variante del dispositivo si fermano a 3.061 punti nella prova single core e a 10.967 punti in quella multi core. Sono risultati decisamente più bassi rispetto a quelli registrati da Galaxy S26 Ultra con il suo processore Snapdragon. Va precisato però che il divario potrebbe dipendere in larga parte da un software non ancora ottimizzato su Galaxy S27 Pro, quindi i valori emersi in questa fase vanno presi con la dovuta cautela.

Solo Galaxy S27 Ultra avrà il chip Qualcomm

La scelta del chip Exynos non dovrebbe riguardare soltanto il modello Pro. Anche Galaxy S27 e Galaxy S27+ dovrebbero infatti arrivare sul mercato con lo stesso Exynos 2700, che diventerebbe così il cuore di buona parte della nuova gamma di punta del marchio coreano.

In questo scenario Galaxy S27 Ultra resterebbe l’unico esponente della famiglia a poter contare sulla CPU di punta di Qualcomm, cioè lo Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il nuovo Galaxy S27 Pro, pur posizionandosi appena sotto il top di gamma, dovrebbe quindi condividere il processore con i modelli base e Plus anziché con la variante Ultra.

Fonte: TecnoAndroid