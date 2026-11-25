Chi ha in casa uno o più dispositivi Nest conosce bene la scomodità di dover passare da un’app all’altra per tenere tutto sotto controllo. Da una parte c’è l’app Nest, dall’altra Google Home, e a seconda del prodotto alcune informazioni compaiono soltanto in una delle due applicazioni e non nell’altra. Una gestione divisa a metà che negli anni ha creato non poca confusione tra gli utenti. Ora Google ha deciso di mettere ordine in questo pasticcio, e lo fa nel modo più netto possibile: l’app Nest si avvia ufficialmente verso la chiusura e tutto quanto finirà sotto un unico tetto.

La data da segnare sul calendario

La scadenza è già fissata e compare nella pagina di supporto dell’azienda. L’app Nest verrà dismessa il 25 gennaio 2027, quindi il tempo per organizzarsi non è infinito anche se c’è ancora un certo margine. Lo spegnimento riguarderà tutte le versioni del servizio senza eccezioni. Smetterà di funzionare l’applicazione per Android e smetterà di funzionare quella per iOS. La stessa sorte toccherà alla versione web, raggiungibile dal browser all’indirizzo home.nest.com, che per molti rappresentava un comodo punto di accesso da computer. Da quel giorno in avanti per controllare termostati, videocamere e il resto dell’ecosistema sarà indispensabile affidarsi a Google Home. Non ci saranno alternative né strade parallele: l’applicazione di riferimento diventerà una sola, ed è proprio questo l’obiettivo dell’operazione. Chi finora ha usato l’app Nest come strumento principale dovrà quindi abituarsi a un’interfaccia diversa, mentre chi già lavorava su Google Home non noterà grandi scossoni, se non la fine di quella fastidiosa necessità di controllare due posti diversi per avere il quadro completo della casa.

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Migrazione automatica per gran parte dei dispositivi

La parte più rassicurante della vicenda riguarda il trasferimento vero e proprio. La maggior parte dei prodotti verrà spostata su Google Home con una migrazione automatica, senza che l’utente debba rimettere mano alla configurazione da zero. L’elenco è piuttosto ampio e comprende i termostati, le telecamere, i campanelli, i rilevatori di fumo e di monossido di carbonio e le serrature compatibili. Un dettaglio importante riguarda poi le registrazioni, perché insieme alle telecamere passerà anche la loro cronologia video, quindi le immagini già archiviate non andranno perse durante il cambio di piattaforma. Il tutto avverrà senza intaccare il normale funzionamento dei device, che continueranno a fare il loro lavoro come sempre anche nel corso del passaggio. Per chi usa questi apparecchi per la sicurezza domestica si tratta di un aspetto tutt’altro che secondario, visto che un rilevatore di fumo o un campanello smart fuori uso anche solo per qualche ora non sarebbero accettabili.

Novità anche sul fronte degli abbonamenti. Chi ha sottoscritto Nest Aware nella sua prima generazione verrà spostato automaticamente su Google Home Premium Advanced, e anche qui senza sorprese: il costo rimarrà invariato. In pratica gli abbonati si ritroveranno con un piano dal nome diverso, inserito nel nuovo ecosistema, ma senza dover pagare di più rispetto a quanto versato finora. Con la chiusura dell’app Nest fissata al 25 gennaio 2027, dispositivi, registrazioni e servizi in abbonamento confluiranno quindi tutti in Google Home, che diventerà l’unico punto di controllo per l’intera gamma Nest.

Fonte: TecnoAndroid