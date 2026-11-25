ChatGPT riesce a scrivere email, a dare una mano quando un software fa i capricci e perfino a semplificare domande complicate in pochi secondi. Allo stesso tempo però è capace di confezionare risposte così curate che a nessuno verrebbe in mente di controllare i fatti traballanti su cui poggiano. Nemmeno l’arrivo del modello avanzato GPT 6 per tutti gli utenti a ottobre 2026 ha cancellato i suoi limiti più noti. Il chatbot continua a inventare prove a sostegno delle proprie tesi, a fraintendere le richieste ambigue e a perdere per strada le istruzioni durante le conversazioni più lunghe.

Alcune di queste debolezze dipendono dal modello o dalla versione in uso, oltre che dagli eventuali plugin aggiunti. Pagare per ChatGPT Plus o per il piano ChatGPT Pro da circa 85 euro non mette comunque al riparo dai difetti principali. Va detto per correttezza che il problema non riguarda soltanto OpenAI, visto che gran parte di queste lacune si ritrova anche in altri assistenti basati sull’intelligenza artificiale come Claude.

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ChatGPT, i limiti: errori che hanno tutta l’aria di essere verità

In cima alla lista c’è la cattiva abitudine delle allucinazioni, cioè la tendenza a creare dettagli che sembrano legittimi ma sono del tutto inventati. Con la sicurezza di un esperto della materia, l’assistente di OpenAI può citare studi mai esistiti e renderli quasi credibili aggiungendo anche citazioni immaginarie.

OpenAI non lo nasconde affatto e avverte che il suo chatbot potrebbe inventare frasi e indicare fonti false. Usare ChatGPT Search migliora un po’ la situazione, ma la presenza di qualche link attivo nella risposta non rende automaticamente corretta l’affermazione finale. Chi conosce bene l’argomento probabilmente si accorgerebbe dei riferimenti fasulli con un controllo più attento. Per chi invece cerca informazioni in un territorio sconosciuto la faccenda può diventare parecchio insidiosa.

C’è poi un altro aspetto. Lo strumento tende a fissarsi su una propria interpretazione della richiesta e a imboccare la direzione sbagliata con piena convinzione. Anche la sua accondiscendenza, quel modo di dare ragione quasi su tutto, rappresenta un problema concreto. Ad aprile 2025 OpenAI aveva ritirato un aggiornamento di GPT 4o dopo le lamentele di chi trovava il chatbot troppo adulatorio e compiacente, al punto da avallare talvolta idee problematiche. A ottobre 2026 l’azienda ha apportato alcune modifiche a GPT 6 per gli utenti Free e Go, oltre che al modello di ripiego assegnato agli abbonati paganti una volta raggiunti i limiti, proprio per ridurre il linguaggio eccessivamente lusinghiero. Non ha però dichiarato di aver eliminato del tutto il problema. Del resto un secondo parere serve a poco se l’interlocutore si limita ad approvare ogni cosa.

Quando la conversazione si allunga

ChatGPT è in grado di seguire istruzioni dettagliate e di riconoscere un errore appena segnalato, salvo poi ignorarlo qualche richiesta dopo. Un utente sul forum della community di OpenAI ha raccontato che il chatbot aveva riutilizzato dettagli precedenti in un report presentandoli come verificati, per poi ripetere lo stesso sbaglio dopo averlo ammesso.

Si tratta ovviamente dell’esperienza di una singola persona e non di una prova solida che il difetto sia generalizzato. Alcuni ricercatori hanno comunque rilevato che l’affidabilità dei modelli linguistici tende a calare con l’aumentare della lunghezza dell’input, anche quando i compiti non sono particolarmente complessi. Lo studio ha messo alla prova 18 modelli diversi utilizzando versioni meno recenti di GPT di OpenAI, Gemini di Google e Claude di Anthropic, quindi i risultati potrebbero non rispecchiare fedelmente il comportamento di GPT 6. Fornire al sistema una quantità enorme di contesto, in ogni caso, non garantisce che venga sfruttata al meglio.

Per chi lavora a un progetto lungo che si estende su più giorni, tenere traccia delle modifiche richieste e ripetere le istruzioni fa parte del gioco. Può risultare frustrante che uno strumento pensato per far risparmiare tempo abbia bisogno di così tanta sorveglianza, ma l’alternativa richiederebbe molte più ore e molta più fatica. La stessa OpenAI riconosce infine che la funzione Memoria di ChatGPT non conserva comunque ogni dettaglio di ogni conversazione.

Fonte: TecnoAndroid