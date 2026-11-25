Microsoft ha dichiarato al proprio interno un Codice Rosso dopo il guasto globale del 13 novembre, quando per quasi un giorno intero Outlook, Teams e altri servizi aziendali hanno smesso di funzionare come dovrebbero. Molte persone si sono ritrovate senza accesso alla posta elettronica, e anche chi non usa direttamente gli strumenti di Redmond potrebbe averne subito gli effetti attraverso aziende o uffici pubblici che invece ci si appoggiano ogni giorno. Sono servizi talmente dati per scontati che raramente ci si ferma a pensare a cosa succede quando si bloccano.

La mobilitazione, descritta in diversi memorandum interni, ha la massima priorità e punta a rivedere sia le procedure di ingegneria sia il modo in cui l’azienda reagisce ai grandi disservizi. Jason Henderson, presidente di M365 Core, ha ammesso in una comunicazione ai dipendenti che nessun incidente precedente nella storia di Exchange Online aveva avuto un impatto simile sui clienti.

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Microsoft in Codice Rosso: un difetto rimasto nascosto per mesi

Il blackout è durato 23 ore e 50 minuti, con un ritorno alla normalità avvenuto in modo graduale. Al centro di tutto c’era proprio Exchange Online, una piattaforma che fa molto più che spedire e ricevere email. Fornisce infatti informazioni da cui dipendono alcune funzioni di Teams, Copilot e di altri strumenti di Microsoft 365. Questa rete di dipendenze aiuta a capire la portata dell’episodio, che ha toccato anche amministrazioni pubbliche in Australia, Giappone e Stati Uniti e ha rallentato l’attività di alcune società di trading finanziario.

L’origine del problema risale a luglio, quando il colosso americano ha iniziato a distribuire un aggiornamento che ha introdotto un difetto di Windows nei server di rete usati da Exchange Online. Secondo il rapporto tecnico dell’azienda, l’errore è rimasto dormiente fino a quando si sono sovrapposte più circostanze. Una parte della capacità dell’infrastruttura era indisponibile per normali operazioni di manutenzione, un problema di instradamento su Teams ha costretto a ridistribuire il traffico e la domanda è salita con l’inizio della giornata lavorativa negli Stati Uniti. Microsoft ha escluso qualsiasi collegamento con un attacco informatico o con agenti di intelligenza artificiale.

Quello che è successo dopo mostra quanto sia complicato gestire un’architettura di queste dimensioni. Quando i primi server hanno ceduto, i sistemi automatici hanno dirottato le connessioni verso quelli ancora attivi, che però sono finiti a loro volta sovraccarichi. Nel momento peggiore oltre l’80% dei server dell’infrastruttura di gateway di rete coinvolta in Nord America non rispondeva più. Lo spostamento del traffico verso altre regioni, dove le macchine avevano lo stesso difetto, ha trasformato il guasto in un problema mondiale nel giro di circa due ore.

Undicimila messaggi e un obiettivo di un’ora

Per applicare la correzione bisognava riavviare due volte i server colpiti, ma le difficoltà non sono state solo tecniche. Amanda Silver, vicepresidente aziendale di Microsoft, ha spiegato in uno dei documenti interni che i team hanno scambiato più di 11.000 messaggi distribuiti in 11 chat di Teams durante la gestione della crisi. Nonostante fossero stati coinvolti alcuni dei migliori ingegneri, i dati diagnostici sparsi tra sistemi diversi hanno reso difficile avere un quadro unico delle ipotesi sul tavolo e delle decisioni prese strada facendo.

La risposta prevede interventi immediati e cambiamenti più profondi. L’azienda dice di aver corretto il difetto, di aver introdotto protezioni temporanee contro i guasti a cascata e di non aver riscontrato perdite definitive di email aziendali. Entro la fine del 2026 intende modificare la distribuzione del traffico tra le regioni, mentre nel primo trimestre del 2027 separerà alcuni carichi di lavoro per contenere la propagazione di eventuali problemi futuri. Nei piani compaiono anche agenti di IA per accelerare la diagnosi e riunioni quotidiane di monitoraggio con i responsabili tecnici.

L’obiettivo dichiarato è risolvere i futuri incidenti globali di Microsoft 365 in un’ora. Il gruppo vuole anche velocizzare il rilascio delle patch più urgenti, dato che Henderson ha riconosciuto in un altro memorandum che, durante un problema recente, distribuire una di queste correzioni in tutto il mondo aveva richiesto tra cinque e sei giorni.

Fonte: TecnoAndroid