Satispay entra nel mercato dei POS con un dispositivo tutto suo, sviluppato insieme ad Adyen. L’annuncio della collaborazione è arrivato in una vetrina di grande peso per il settore, il Salone dei Pagamenti ospitato in questi giorni all’Allianz MiCo di Milano. La fintech italiana si presenta all’appuntamento con numeri di tutto rispetto: 6,5 milioni di utenti e una rete di 500mila esercenti convenzionati. Su questa base costruisce il passo successivo, cioè fornire ai negozianti lo strumento fisico con cui incassare.

L’intesa tra le due società ha quindi un obiettivo molto concreto. Satispay mette il proprio marchio e il proprio circuito, mentre Adyen fornisce la tecnologia del terminale. Così l’azienda, finora conosciuta soprattutto per l’app usata da milioni di persone, si propone anche come fornitore diretto per chi sta dietro al bancone.

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Cosa accetta lo Smart POS di Satispay

Il nuovo dispositivo si chiama Smart POS e la sua disponibilità è fissata a partire da metà dicembre 2025. L’idea di fondo è semplice. I commercianti avranno a disposizione un unico apparecchio capace di gestire sia i classici pagamenti con carta sia quelli effettuati tramite Satispay, senza dover separare i due mondi.

Già al lancio il terminale supporterà i wallet digitali più diffusi, come Apple Pay e Google Pay, insieme alle carte di credito e di debito emesse dai circuiti Visa e Mastercard. Ovviamente non manca Satispay, che resta il cuore dell’operazione. La lista però non si ferma qui. Lo Smart POS permetterà di accettare anche buoni pasto e buoni acquisto, due strumenti molto presenti nella quotidianità di bar, ristoranti e negozi.

C’è poi spazio per i pagamenti dilazionati in tre rate, la formula che Satispay ha introdotto un anno fa. Con il nuovo terminale anche questa modalità entra a far parte delle opzioni gestibili direttamente in cassa. La fintech ha inoltre dichiarato l’intenzione di allargare ancora il ventaglio dei metodi supportati nel corso del 2027.

L’hardware firmato Adyen e le formule per i commercianti

Sotto la scocca del terminale di Satispay lavora l’S1F2 di Adyen. Si tratta di un dispositivo basato su Android, dotato di schermo touch e di connettività WiFi, 3G e 4G. Completano la dotazione una stampante integrata per le ricevute e, naturalmente, la batteria, che consente di usarlo senza essere legati a un cavo.

La combinazione di rete mobile e WiFi rende il terminale adatto a contesti diversi, dal negozio con una connessione stabile a situazioni in cui serve appoggiarsi alla rete cellulare. La stampante integrata, invece, evita di dover affiancare al POS un secondo apparecchio per emettere lo scontrino del pagamento.

Fonte: TecnoAndroid